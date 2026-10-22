'Trại Buôn Người' giữ top 1 phòng vé gần một tháng

Mới đây, ê-kíp Trại Buôn Người gửi lời cảm ơn khán giả đã dành thời gian đến rạp, đồng thời chia sẻ niềm vui khi bộ phim nhận được sự ủng hộ trong gần một tháng phát hành. Đại diện ê-kíp cho biết họ tự hào vì tác phẩm không chỉ đạt kết quả tích cực về doanh thu mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về những thủ đoạn lừa đảo trên mạng và vấn nạn buôn người.

Đáng chú ý, Trại Buôn Người đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng đối tượng khán giả. Ê-kíp bày tỏ mong muốn sớm phát hành phiên bản phân loại T13 để bộ phim có thêm cơ hội tiếp cận khán giả nhỏ tuổi, qua đó lan tỏa thông điệp cảnh giác đến nhiều người hơn. Đây cũng là bước đi đáng chú ý khi tác phẩm hướng đến giá trị xã hội bên cạnh hiệu quả thương mại.

Trại Buôn Người vượt 471,3 tỷ đồng.

Theo số liệu doanh thu được cập nhật đến sáng 22/10, Trại Buôn Người thu về hơn 471,3 tỷ đồng. Với kết quả này, bộ phim tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm tác phẩm ăn khách của điện ảnh Việt năm 2026. Việc duy trì sức hút trong thời gian dài cho thấy đề tài phim đã tạo được sự quan tâm đáng kể từ khán giả.

Trước đó, Trại Buôn Người từng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng ngay trong những ngày đầu công chiếu. Tác phẩm nhanh chóng vượt các cột mốc doanh thu quan trọng, trở thành một trong những cái tên nổi bật tại phòng vé. Chuỗi thành tích này giúp bộ phim duy trì sự hiện diện trên các bảng xếp hạng doanh thu, đồng thời tạo thêm sức nóng cho những cuộc thảo luận về đề tài và diễn xuất của dàn diễn viên.

Nội dung Trại Buôn Người khai thác những góc khuất phía sau các lời mời gọi việc làm và cơ hội đổi đời trên mạng. Thông qua hành trình của các nhân vật, bộ phim tái hiện những cạm bẫy mà người nhẹ dạ có thể gặp phải khi tin vào lời hứa hẹn hấp dẫn, từ đó đặt ra cảnh báo về nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột và trở thành nạn nhân của đường dây buôn người. Chủ đề gần với những vấn đề xã hội hiện hữu giúp tác phẩm có thêm điểm tiếp cận với khán giả ngoài yếu tố giải trí.

Á hậu Minh Kiên và Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Trong phim, Steven Nguyễn là một trong những gương mặt nhận được sự chú ý. Nam diễn viên từng được biết đến rộng rãi hơn qua các dự án hành động và vai diễn trong Mưa Đỏ. Sự góp mặt của anh trong Trại Buôn Người tiếp tục nối dài hành trình hoạt động nghệ thuật, đồng thời giúp khán giả theo dõi thêm sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn của nam diễn viên.

Thành công của Trại Buôn Người cũng đến trong bối cảnh điện ảnh Việt chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau. Việc bộ phim duy trì vị trí dẫn đầu phòng vé gần một tháng là dấu mốc đáng chú ý, đặc biệt khi tác phẩm theo đuổi chủ đề xã hội không dễ khai thác theo hướng giải trí đơn thuần.

Với doanh thu hơn 471,3 tỷ đồng tính đến sáng 22/10, Trại Buôn Người vẫn là cái tên thu hút sự quan tâm của thị trường. Trong thời gian tới, kế hoạch phát hành phiên bản T13 được kỳ vọng sẽ giúp bộ phim tiếp cận thêm nhóm khán giả mới, nếu đáp ứng các điều kiện phân loại và phát hành theo quy định.