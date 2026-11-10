'Trại Buôn Người' giảm nhiệt sau chuỗi ngày thống trị phòng vé

Sau hơn một tháng phát hành, Trại Buôn Người đang bước vào giai đoạn khác của hành trình phòng vé. Từ một tác phẩm liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim hiện ghi nhận lượng vé bán ra sụt giảm đáng kể, dù tổng doanh thu vẫn khiến nhiều người chú ý.

Theo số liệu phòng vé sáng 10/11, Trại Buôn Người thu về khoảng 25,05 triệu đồng trong ngày, tương ứng 329 vé bán ra trên 191 suất chiếu. Đây là mức doanh thu khá khiêm tốn nếu đặt cạnh giai đoạn bùng nổ trước đó, khi tác phẩm liên tục ghi nhận hàng tỷ đồng mỗi ngày và duy trì sức cạnh tranh với những bộ phim mới ra rạp.

Trại Buôn Người đang bước vào giai đoạn khác của hành trình phòng vé.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là tổng doanh thu tích lũy của Trại Buôn Người đã đạt 496,04 tỷ đồng. Với thành tích này, bộ phim tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm những tác phẩm điện ảnh Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé trong nước.

Sự giảm nhiệt hiện tại không quá bất ngờ khi Trại Buôn Người đã trải qua một hành trình phát hành kéo dài, đồng thời phải cạnh tranh với nhiều dự án mới. Việc số suất chiếu trong ngày giảm xuống còn 191 cũng phần nào phản ánh sự thay đổi trong phân bổ lịch chiếu tại các cụm rạp.

Trước đó, Trại Buôn Người từng tạo nên hiện tượng đáng chú ý ngay từ những ngày đầu công chiếu. Ra rạp từ ngày 25/9/2026, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ đề tài buôn người, lừa đảo trực tuyến và cưỡng bức lao động tại khu vực biên giới. Tác phẩm liên tục ghi nhận những cột mốc doanh thu ấn tượng, lần lượt vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt trong nhóm phim Việt ăn khách nhất.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Trại Buôn Người là câu chuyện mang tính thời sự. Phim theo chân Ny (Steven Nguyễn), người lên đường tìm kiếm em gái sau khi cô bị sập bẫy lừa đảo. Tuy nhiên, hành trình này nhanh chóng biến thành cuộc chiến sinh tồn khi Ny cùng bạn thân rơi vào chính mạng lưới tội phạm mà anh đang truy tìm.

Steven Nguyễn trong Trại Buôn Người.

Bị giam giữ trong một khu phức hợp biệt lập, mất đi danh tính và phải đối mặt với những hành vi bóc lột tàn bạo, Ny buộc phải tìm cách liên kết với các nạn nhân khác cùng những trinh sát nằm vùng để lên kế hoạch đào thoát. Câu chuyện được triển khai thông qua những phân cảnh hành động, đấu trí và các tình huống căng thẳng.

Dưới bàn tay đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, Trại Buôn Người quy tụ dàn diễn viên gồm Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, Tùng Mint, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu và Long Điền. Trong đó, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, nhân vật trung tâm xuyên suốt hành trình chống lại đường dây tội phạm.

Thành công của Trại Buôn Người cũng đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của Steven Nguyễn. Từ một diễn viên từng trải qua nhiều vai diễn trước khi được công chúng chú ý rộng rãi, anh hiện trở thành gương mặt có sức hút tại phòng vé, đặc biệt sau những dự án hành động quy mô lớn.

Dù không còn duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu như giai đoạn đầu, Trại Buôn Người vẫn đang đứng trước cơ hội chạm mốc 500 tỷ đồng. Khoảng cách chưa đến 4 tỷ đồng khiến cột mốc này trở thành mục tiêu đáng chú ý trong chặng cuối hành trình phát hành. Hiện tại, câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm là liệu tác phẩm có thể hoàn thành dấu mốc đặc biệt này trước khi chính thức khép lại đường đua phòng vé hay không.