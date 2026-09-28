'Trại buôn người' doanh số gần 100 tỷ, tạo nên cơn sốt phòng vé

"Trại buôn người" khai thác đề tài buôn bán người và các đường dây lừa đảo ở khu vực biên giới. Được phát triển từ câu chuyện có thật, khi nạn buôn người, lừa đảo “việc nhẹ lương cao” ngày càng phát triển và diễn biến phức tạp, vợ chồng Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang đã tìm mọi cách để thu thập các tư liệu thực tế. Hai vợ chồng cùng nhau thâm nhập thực địa, ở những nơi phức tạp, quan sát, chứng kiến các cảnh tượng về vấn nạn buôn người, lừa đảo xuyên quốc gia diễn ra ngoài đời thực.

Bên cạnh đó, "Trại buôn người" còn có sự tham gia của Hồ Hải Hiếu - nhân chứng sống. Hồ Hải Hiếu đã có thời gian sống trong trại buôn người, trực tiếp chứng kiến những khốc liệt, khổ đau tận cùng của kiếp người khi con người trở thành công cụ để thực hiện các hành vi lừa đảo dưới sự kiểm soát của các tay trùm, từ nhân phẩm bị chà đạp, bị ức hiếp, đánh đập, cưỡng bức, tra tấn đến bị vứt xác vào hố tập thể cho tự phân hủy. Hồ Hải Hiếu đã tìm cách tự chuộc mình ra khỏi nơi địa ngục trần gian đó, và vì thế, anh tham gia đóng góp tư liệu vào phim, đồng thời, đảm nhận vai nạn nhân mang số áo 56 trong “Trại buôn người”.

Cảnh trong phim "Trại buôn người". Ảnh do đoàn làm phim cung cấp.

Dàn diễn viên của “Trại buôn người”, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng trong loạt phim hành động từ nhiều thế hệ: Steven Nguyễn vai Ny (nam chính), Huỳnh Minh Kiên (Á hậu) vai Út Đẹt, NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Danis Nguyễn. Đồng thời có sự tham gia của Đinh Viết Tường – người mắc chứng TICS. Đây là một bước tiến mới của Đinh Viết Tường, sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc và hoạt động cộng đồng.

Dịp cuối tuần qua, “Trại buôn người” dẫn dắt phòng vé và bỏ xa phim Việt và bom tấn Hollywood ngoài rạp. Tổng doanh thu bộ phim gắn nhãn T18 tiến sát mốc 100 tỷ đồng sau ba ngày khởi chiếu.

Ngày cuối tuần, phim thu hơn 30 tỷ đồng, vượt xa thành tích của bốn bộ phim ra rạp dịp lễ 2/9. Tác phẩm có Steven Nguyễn, Minh Kiên triển vọng cao mang lại nhiều kỷ lục mới cho phim Việt 3 tháng cuối năm. Theo nhận định của giới chuyên môn, phim “Trại buôn người” đã xứng đáng có chỗ đứng trong danh sách phim 100 tỷ của năm 2026.

Diễn viên Steven Nguyễn trong vai Ny (nam chính).

Cảnh trong phim "Trại buôn người".