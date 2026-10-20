'Trại Buôn Người' đe dọa vị trí của Lý Hải

Trại Buôn Người đang tạo nên dấu ấn đáng chú ý tại phòng vé Việt năm 2026 khi doanh thu liên tục tăng sau gần một tháng công chiếu. Với gần 464 tỷ đồng tính đến sáng 20/10, bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh không chỉ vượt qua nhiều đối thủ mà còn tiến sát vị trí thứ ba trong danh sách những tác phẩm Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Thành tích này đồng thời đặt Trại Buôn Người vào cuộc đua trực tiếp với Lật Mặt 7: Một Điều Ước của đạo diễn Lý Hải.

Theo số liệu doanh thu được công bố, Trại Buôn Người hiện đã vượt mốc khoảng 449,8 tỷ đồng của Thỏ Ơi!!, qua đó trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Bộ phim đang đứng thứ năm trong bảng xếp hạng doanh thu phim Việt mọi thời đại, phía sau Mưa Đỏ, Mai, Lật Mặt 7: Một Điều Ước và Nhà Bà Nữ.

Trại Buôn Người hiện đã vượt mốc khoảng 449,8 tỷ đồng của Thỏ Ơi!!.

Trong danh sách này, Mưa Đỏ dẫn đầu với khoảng 714 tỷ đồng, tiếp theo là Mai với 551 tỷ đồng. Vị trí thứ ba thuộc về Lật Mặt 7: Một Điều Ước với 483 tỷ đồng, trong khi Nhà Bà Nữ đứng thứ tư với khoảng 475 tỷ đồng.

Như vậy, Trại Buôn Người cần thu thêm khoảng 12 tỷ đồng để vượt Nhà Bà Nữ và khoảng 20 tỷ đồng để vượt Lật Mặt 7: Một Điều Ước, nếu các mốc doanh thu trên được giữ nguyên. Đây là khoảng cách không quá lớn đối với một tác phẩm vẫn đang được chiếu tại rạp, dù tốc độ bán vé trong giai đoạn sau mở màn có thể chậm hơn đáng kể.

Nếu vượt qua Lật Mặt 7: Một Điều Ước, Trại Buôn Người sẽ chính thức góp mặt trong Top 3 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Khi đó, tác phẩm của Toni Dương Bảo Anh cũng tạo ra cuộc cạnh tranh đáng chú ý với thành tích phòng vé của Lý Hải, đạo diễn đã xây dựng thương hiệu Lật Mặt qua nhiều phần phim.

Lật Mặt 7: Một Điều Ước có doanh thu 483 tỷ đồng.

Sức hút của Trại Buôn Người đến từ câu chuyện khai thác nạn buôn người, lời hứa đổi đời và những góc khuất phía sau các đường dây bóc lột. Đề tài mang tính thời sự, kết hợp với nhịp phim căng thẳng, giúp tác phẩm duy trì sự quan tâm của khán giả trong nhiều tuần liên tiếp. Tuy nhiên, khả năng chinh phục những cột mốc tiếp theo vẫn phụ thuộc vào lượng vé bán ra và số suất chiếu trong thời gian tới.

Về phía Lý Hải, Lật Mặt 7: Một Điều Ước từng tạo dấu ấn với câu chuyện gia đình xoay quanh bà Hai và những người con, thu hút lượng lớn khán giả nhờ chủ đề tình thân gần gũi. Thành tích 483 tỷ đồng của bộ phim tiếp tục là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp đạo diễn của anh.

Cuộc đua giữa Trại Buôn Người và các tác phẩm dẫn đầu phòng vé Việt vẫn chưa ngã ngũ. Với khoảng cách hiện tại, bộ phim có cơ hội tiến lên thứ hạng cao hơn, nhưng việc vượt qua Lật Mặt 7: Một Điều Ước sẽ cần thêm những ngày duy trì sức hút tại rạp.