'Trại buôn người' dẫn đầu Top 1 phòng vé Việt Nam

Bộ phim cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người"– Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người).

Một cảnh chạy trốn trong "Trại buôn người".

5 năm cho một dự án điện ảnh, hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh

"Trại buôn người" là dự án được Chói Entertainment phát triển trong khoảng 5 năm, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước.

Quá trình sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù của bộ phim khi câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động có quy mô lớn. Ê kíp cũng phải tổ chức ghi hình tại những địa hình, bối cảnh có yêu cầu cao về công tác sản xuất. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Một phân cảnh trong phim "Trại buôn người".

Một trong những yếu tố tạo nên quy mô của "Trại buôn người" là sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint... cùng nhiều nghệ sĩ và diễn viên khác.

Đặc biệt, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh của phim, từ các diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn có sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và một số nhân vật có nghề nghiệp đặc thù.

Quy mô này góp phần tái hiện không gian đông người và những tình huống sinh tồn trong câu chuyện, đồng thời là cơ sở quan trọng để bộ phim được VietKings ghi nhận về số lượng nhân sự tham gia. Theo thông tin từ ê kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện dự án hơn 10.000 người, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau.

"Trại buôn người" khai thác đề tài xã hội hiện đại thông qua câu chuyện về những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt và hành trình tìm kiếm cơ hội sống còn. Bên cạnh yếu tố hành động, bộ phim hướng đến việc đặt nhân vật trong những tình huống buộc họ phải lựa chọn, đấu tranh và tìm cách bảo vệ sự sống. Đây cũng là yếu tố được ê kíp xác định ngay từ quá trình phát triển kịch bản. Các đại cảnh đông người, bối cảnh quy mô lớn và những phân đoạn hành động được xây dựng nhằm phục vụ câu chuyện, đồng thời tạo nên không gian điện ảnh đặc trưng cho tác phẩm.

Những con người lựa chọn "việc nhẹ lương cao" bị lừa đảo sang khu trại buôn người và bị đánh đập dã man.

Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch Mèo Bích Trang cùng ê kíp đã dành nhiều năm phát triển câu chuyện trước khi bước vào giai đoạn sản xuất, với mục tiêu tạo nên một tác phẩm vừa có quy mô về hình ảnh vừa giữ được trọng tâm ở câu chuyện và nhân vật.

Buổi công chiếu quy tụ dàn sao đình đám

Buổi công chiếu bộ phim điện ảnh "Trại buôn người" tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng bầu không khí vô cùng sôi động. Không chỉ đón nhận những phản hồi tích cực từ khán giả Thủ đô, sự kiện còn ghi dấu nhiều khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ của dàn diễn viên cùng các khách mời đình đám.

Trong số các nghệ sĩ tham dự, diễn viên Quách Ngọc Ngoan trở thành tâm điểm với niềm hạnh phúc rạng rỡ. Nam diễn viên không giấu nổi sự xúc động khi lần này có sự đồng hành đặc biệt của con gái nhỏ ngay trên thảm đỏ ra mắt phim tại Hà Nội. Sự hiện diện và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là con gái, đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với Quách Ngọc Ngoan sau những nỗ lực cống hiến cho vai diễn nặng đô trong tác phẩm lần này.

Nam tài tử liên tục dành cho con những cử chỉ ấm áp, tự hào chia sẻ khoảnh khắc ý nghĩa trước sự chúc mừng chân thành của đồng nghiệp và người hâm mộ. Tuy nhiên vì bé còn nhỏ nên được người nhà đưa về sớm trước giờ chiếu phim.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan, NSND Thanh Lam và con gái của Quách Ngọc Ngoan.

Đáng chú ý, sự kiện còn ghi nhận những tình cảm đặc biệt từ giới chuyên môn và các đồng nghiệp dành cho bộ phim. Diva Thanh Lam sau khi thưởng thức tác phẩm đã không tiếc lời khen ngợi dành cho sự đầu tư chỉn chu, kịch bản lôi cuốn cùng những thước phim đầy ấn tượng. Nữ ca sĩ thậm chí còn hào hứng bày tỏ mong muốn được thể hiện bài hát nhạc phim, khẳng định sức hút mãnh liệt từ câu chuyện mà bộ phim truyền tải. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của đạo diễn phim Mưa đỏ - NSƯT Đặng Thái Huyền đến để chúc mừng nam diễn viên Steven Nguyễn.

“Trại buôn người” là dự án điện ảnh thứ hai của á hậu Huỳnh Minh Kiên, cô đảm nhận vai Út Đẹt, em gái của nhân vật Ny do Steven Nguyễn thủ vai. Câu chuyện xoay quanh hành trình Ny tìm cách cứu em gái bị cuốn vào đường dây buôn bán người tại vùng biên giới. Đối mặt với nhiều bi kịch cả về thể xác lẫn tinh thần, hai anh em cùng những người bị hại khác âm thầm lên kế hoạch phản kháng và tìm đường trốn chạy.

Với Minh Kiên, cơ hội đến với vai Út Đẹt bắt đầu từ một buổi casting với hàng trăm diễn viên. Sau khi hoàn thành phần thử vai, cô bất ngờ được ê kíp gọi lại để tẩy trang, thử diễn và chụp hình thêm. Dù khi đó đã nhen nhóm hy vọng, người đẹp cho biết vẫn không nghĩ mình sẽ được lựa chọn cho vai diễn.

“Khó khăn lớn nhất của em chắc là nỗi sợ do chính mình tự tạo ra. Em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian của mọi người, ảnh hưởng đến ê kíp và các bạn diễn. Vì vậy, khi nhận kịch bản, em cũng khá run”, Minh Kiên chia sẻ.

Diễn viên Pông Chuẩn, á hậu Minh Kiên và Steven Nguyễn. Phim “Trại buôn người” sẽ khởi chiếu chính thức trên toàn quốc từ ngày 25/9.

Để chuẩn bị cho vai Út Đẹt, Minh Kiên cùng các diễn viên có khoảng 2 tháng workshop trước khi phim bấm máy. Cô chủ động nghiên cứu, phân tích tâm lý nhân vật, đồng thời tập thoại và diễn thử cùng Steven Nguyễn cũng như các bạn diễn để làm quen với cảm xúc và mạch tâm lý của từng phân đoạn.

Một trong những trải nghiệm khiến Minh Kiên nhớ nhất là quá trình hóa thân thành Út Đẹt, một cô gái người Khmer đến từ An Giang. Khác với hình ảnh quen thuộc của một á hậu, Minh Kiên xuất hiện với tạo hình mộc mạc, có phần lam lũ, gắn với bối cảnh khắc nghiệt của bộ phim.

“Nhìn mình trên màn ảnh rộng, cảm xúc đầu tiên của em là vui vì gần như không còn thấy hình ảnh quen thuộc của bản thân mình nữa. Đó không còn là Minh Kiên nữa mà chính xác là Út Đẹt, một cô gái người Khmer đến từ miền Tây sông nước An Giang”, cô chia sẻ.