'Trại Buôn Người' cùng 2 bom tấn lọt top 3 phòng vé

Theo số liệu phòng vé sáng ngày 8/10, Trại Buôn Người tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với doanh thu trong ngày gần 3,9 tỷ đồng. Bộ phim bán hơn 51.000 vé qua hơn 5.500 suất chiếu, nâng tổng doanh thu lên hơn 340 tỷ đồng.

Đây là kết quả đáng chú ý với một tác phẩm Việt ra mắt từ ngày 25/9. Sau gần hai tuần công chiếu, Trại Buôn Người vẫn duy trì sức hút tại rạp, đồng thời liên tục góp mặt ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu.

Trại Buôn Người tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng.

Phim thuộc thể loại hành động, gây cấn, xoay quanh Ny do Steven Nguyễn thủ vai. Nhân vật này bước vào hành trình giải cứu em gái sau khi cô bị lừa bán sang vùng biên giới. Ny cùng người bạn thân bị bắt làm nô dịch tại một sào huyệt lừa đảo, sau đó phối hợp với các trinh sát ngầm và những nạn nhân khác để lên kế hoạch trốn thoát.

Sức hút của Trại Buôn Người đến từ câu chuyện mang màu sắc hành động nhưng đồng thời khai thác vấn đề buôn người, lừa đảo và hành trình sinh tồn của những nạn nhân. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp bộ phim duy trì sự quan tâm của khán giả sau thời điểm ra mắt.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Avengers: Hồi Kết. Bom tấn của Marvel thu hơn 72 triệu đồng trong sáng ngày 8/10, với hơn 600 vé được bán ra. Tổng doanh thu của phim hiện vượt 303 tỷ đồng.

Dù đã ra mắt từ năm 2019, Avengers: Hồi Kết vẫn có sức hút nhất định khi xuất hiện trở lại trong bảng xếp hạng phòng vé. Bộ phim quy tụ dàn siêu anh hùng nổi tiếng của Marvel, lấy bối cảnh sau thảm họa do Thanos gây ra và hành trình các thành viên Avengers tìm cách khôi phục trật tự vũ trụ.

Trong khi đó, Trái Tim Quái Thú đứng thứ ba với doanh thu trong ngày hơn 47 triệu đồng. Tác phẩm có Brad Pitt đóng chính hiện đạt tổng doanh thu gần 2,9 tỷ đồng sau thời gian công chiếu tại Việt Nam.

Trái Tim Quái Thú đạt tổng doanh thu gần 2,9 tỷ đồng.

Trái Tim Quái Thú kể câu chuyện về sĩ quan đặc nhiệm James Belmont do Brad Pitt thủ vai và chú chó chiến đấu Odin. Sau một tai nạn máy bay, cả hai mắc kẹt giữa vùng thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt của Alaska. Từ đây, họ phải phối hợp để sinh tồn trước hàng loạt thử thách.

Việc Trại Buôn Người tiếp tục dẫn đầu, trong khi hai tác phẩm Hollywood góp mặt phía sau tạo nên một bảng xếp hạng phòng vé đáng chú ý ngày 8/10. Với hơn 340 tỷ đồng doanh thu, Trại Buôn Người hiện vẫn là cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua phòng vé Việt.