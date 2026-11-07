'Trại Buôn Người' có thể vượt mặt Trấn Thành?

Sau hơn một tháng ra rạp, Trại Buôn Người đang tiến gần đến một cột mốc đáng chú ý của điện ảnh Việt Nam. Theo số liệu cập nhật đến sáng ngày 6/11/2026, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 494,99 tỷ đồng, chỉ còn cách mốc 500 tỷ đồng hơn 5 tỷ đồng. Thành tích này giúp bộ phim tiếp tục được chú ý trong cuộc đua doanh thu, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu tác phẩm có thể vượt qua Mai của Trấn Thành hay không.

Cụ thể, Trại Buôn Người hiện ghi nhận tổng doanh thu tương đương gần 495 tỷ đồng. Trong khi đó, Mai của Trấn Thành đang sở hữu thành tích khoảng 551 tỷ đồng. Như vậy, khoảng cách giữa hai bộ phim hiện vào khoảng 56 tỷ đồng. Đây không phải con số dễ dàng san lấp, nhất là khi tác phẩm đã bước qua giai đoạn bùng nổ doanh thu ban đầu.

Trại Buôn Người hiện ghi nhận tổng doanh thu tương đương gần 495 tỷ đồng.

Diễn biến phòng vé trong sáng ngày 6/11 cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng của Trại Buôn Người đang chậm lại đáng kể. Bộ phim bán được 518 vé, có 210 suất chiếu và thu về khoảng 50,6 triệu đồng. Tác phẩm hiện phải cạnh tranh với nhiều cái tên khác, trong đó có Chị Chị Em Em 3 cùng những bộ phim mới đang thu hút sự quan tâm của khán giả.

Dù vậy, việc tiến sát cột mốc 500 tỷ đồng vẫn là thành tích đáng ghi nhận đối với Trại Buôn Người. Tác phẩm từng có giai đoạn duy trì sức hút mạnh mẽ tại phòng vé, liên tục tăng trưởng doanh thu và vượt qua nhiều đối thủ để góp mặt trong nhóm phim Việt ăn khách nhất. Hành trình này cũng giúp bộ phim trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý của năm 2026.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Trại Buôn Người nằm ở đề tài mang tính thời sự. Phim khai thác mạng lưới buôn người và cưỡng bức lao động dọc biên giới phía Tây Việt Nam, xoay quanh những nạn nhân bị giam giữ trong khu phức hợp lừa đảo cùng kế hoạch giải cứu của các điều tra viên hoạt động bí mật. Với thời lượng 135 phút, tác phẩm lựa chọn hướng tiếp cận hành động, kịch tính và đặt nhân vật vào những tình huống sinh tử.

Một cảnh trong phim Mai của Trấn Thành.

Ở chiều ngược lại, Mai của Trấn Thành vẫn là cột mốc đáng kể mà các nhà làm phim Việt phải hướng đến. Tác phẩm từng tạo nên cơn sốt phòng vé, đạt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng và trở thành một trong những bộ phim Việt thành công nhất lịch sử. Thành công của Trấn Thành cho thấy sức hút của những câu chuyện có khả năng chạm đến cảm xúc số đông khán giả.

So với Mai, Trại Buôn Người có lợi thế ở thành tích tăng trưởng trong giai đoạn đầu phát hành. Tuy nhiên, khi doanh thu trong ngày chỉ còn khoảng 50 triệu đồng, khả năng thu hẹp khoảng cách 56 tỷ đồng với phim của Trấn Thành trở thành bài toán không đơn giản. Nếu không có sự thay đổi đáng kể về sức hút hoặc thời gian trụ rạp, việc vượt qua đối thủ này sẽ là thử thách rất lớn.

Dẫu vậy, cột mốc 500 tỷ đồng vẫn là mục tiêu trước mắt mà Trại Buôn Người đang hướng đến. Nếu hoàn thành, bộ phim sẽ tiếp tục ghi thêm dấu ấn trong cuộc đua phòng vé Việt năm 2026. Còn việc có thể vượt Mai và thiết lập thành tích mới hay không vẫn cần chờ diễn biến doanh thu trong những ngày chiếu tiếp theo.