'Trại buôn người' có thể chạm mốc doanh thu 500 tỷ đồng?

Sức hút từ câu chuyện chân thực và hiệu ứng truyền miệng

Theo số liệu Box Office Vietnam ghi nhận sáng 21/10, “Trại buôn người” đạt tổng doanh thu hơn 468,7 tỷ đồng, vượt mức 449,8 tỷ đồng của “Thỏ ơi!!”. Với kết quả này, bộ phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và biên kịch Mèo Bích Trang tạm dẫn đầu phòng vé phim Việt năm 2026.

Đáng chú ý, thành tích này được xác lập chỉ sau hơn ba tuần công chiếu. Đến nay, dù tốc độ tăng trưởng đã giảm so với giai đoạn đầu, bộ phim vẫn duy trì được sức hút đáng kể. Riêng sáng 21/10, phim vẫn có hơn 1.100 suất chiếu, thu khoảng 672 triệu đồng, tương đương gần 11.000 vé bán ra, đứng thứ hai về doanh thu trong ngày.

Cảnh trong phim "Trại buôn người." Ảnh: ĐPCC

Từ cột mốc hơn 468 tỷ đồng, câu hỏi được nhiều khán giả quan tâm là liệu “Trại buôn người” có thể tiến tới doanh thu 500 tỷ đồng hay không. Để đạt mục tiêu này, phim cần thu thêm khoảng 32 tỷ đồng. Đây là khoảng cách không nhỏ khi tác phẩm đã bước vào giai đoạn cuối của hành trình chiếu rạp, nhưng vẫn còn cơ hội nếu tiếp tục duy trì lượng khán giả.

Ra rạp từ ngày 25/9, “Trại buôn người” khai thác vấn nạn lừa đảo tuyển dụng núp bóng những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”. Phim xoay quanh hành trình của Ny (do Steven Nguyễn đảm nhận), tìm cách giải cứu em gái nhưng rồi chính anh cũng bị cuốn vào một khu trại lao động trái phép, nơi các nạn nhân phải tìm cách sinh tồn và giành lại tự do.

Bên cạnh các tình huống hành động, bộ phim phát triển câu chuyện theo hướng kết hợp tình thân, sự đùm bọc giữa những người cùng cảnh ngộ với cuộc đấu tranh chống lại những kẻ đứng sau đường dây tội phạm. Đây là chất liệu có khả năng tiếp cận nhiều nhóm khán giả, không chỉ những người yêu thích phim hành động thuần túy.

Cột mốc 500 tỷ đồng vẫn là thử thách

Đánh giá về yếu tố chuyên môn, giảng viên Phương Dung từ Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội nhìn nhận điểm cộng lớn của “Trại buôn người” nằm ở việc kể một câu chuyện có mạch truyện tương đối rõ ràng. Cấu trúc này giúp người xem nhanh chóng nắm bắt mục tiêu của nhân vật, những hiểm nguy họ phải đối mặt cùng cái giá họ có thể phải trả.

Khi các mối đe dọa được đẩy lên từng bước, các phân cảnh hành động mang lại sự hồi hộp nghẹt thở, trong khi yếu tố tình thân tạo ra điểm tựa cảm xúc để khán giả đồng cảm sâu sắc với số phận nhân vật.

Theo chuyên gia này, nếu các yếu tố trên được xử lý chắc tay, dư âm cảm xúc sau khi rời rạp sẽ tạo động lực lớn để khán giả tích cực giới thiệu bộ phim cho bạn bè, người thân. Đây cũng chính là bệ phóng quan trọng giúp duy trì hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ sau thời điểm ra mắt, kéo theo những khán giả chưa xem đến rạp và giúp doanh thu tăng trưởng.

“Trại buôn người” vẫn duy trì sức hút khá tốt sau hơn 3 tuần ra rạp. Ảnh: Thế Vũ

Bên cạnh đó, một yếu tố thuận lợi khác giúp tác phẩm duy trì đà kinh doanh là việc ra mắt trong khoảng thời gian thị trường có ít đối thủ nặng ký cạnh tranh trực tiếp. Khi doanh thu liên tục xô đổ các kỷ lục lớn, chính những cột mốc ấy lại trở thành chất liệu truyền thông đắc lực, kích thích sự tò mò của nhóm khán giả chưa ra rạp.

Trước “Trại buôn người”, thị trường điện ảnh Việt Nam chỉ có hai tác phẩm vượt mốc doanh thu 500 tỷ đồng là “Mưa đỏ”, (khoảng 714 tỷ đồng) và “Mai” (551 tỷ). Thành tích mà “Trại buôn người” đang đạt được tiếp tục minh chứng cho thấy quy mô doanh thu của phim nội địa đang ngày càng lớn mạnh, tạo ra những cuộc đua đầy sôi động và chuyên nghiệp. Dù vậy, để chính thức bước qua cánh cửa 500 tỷ đồng, bộ phim vẫn phải đối mặt với nhiều biến số khó lường từ tốc độ giảm nhiệt của thị trường, lịch duy trì suất chiếu tại các rạp lớn cho đến sức ép từ các tác phẩm mới ra mắt.