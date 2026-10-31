Sau thời gian dài giữ sức nóng tại phòng vé Việt, Trại Buôn Người chính thức bị đối thủ soán ngôi. Sự xuất hiện của Chị Chị Em Em 3 đã tạo nên cuộc cạnh tranh mới, khiến cục diện đường đua điện ảnh cuối tháng 10/2026 có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Theo số liệu phòng vé cập nhật ngày 31/10, Chị Chị Em Em 3 đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày với hơn 5,8 tỷ đồng, tương ứng 63.837 vé bán ra và 5.020 suất chiếu. Tổng doanh thu tích lũy của bộ phim hiện đạt gần 38 tỷ đồng. Đây được xem là màn chào sân tích cực của tác phẩm điện ảnh Việt vừa ra rạp ngày 30/10.

Chị Chị Em Em 3 đang dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Ở chiều ngược lại, Trại Buôn Người đã lùi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày. Tác phẩm ghi nhận hơn 432 triệu đồng, với 4.390 vé bán ra và 613 suất chiếu. Khoảng cách giữa hai bộ phim khá lớn, cho thấy sức hút ban đầu của đối thủ mới đang tạo ra áp lực đáng kể đối với phim của Steven Nguyễn.

Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu, thành tích của Trại Buôn Người vẫn là con số đáng chú ý. Sau hơn một tháng công chiếu kể từ ngày 25/9, bộ phim đã đạt tổng doanh thu gần 490,5 tỷ đồng. Thành tích này giúp tác phẩm tiến sát cột mốc 500 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục khẳng định sức hút của dòng phim hành động Việt tại rạp.

Trại Buôn Người đã lùi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh thu trong ngày.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, chàng trai bước vào hành trình giải cứu em gái khỏi đường dây buôn người ở khu vực biên giới. Vì mục tiêu này, nhân vật cùng bạn thân rơi vào tay những kẻ đứng sau sào huyệt lừa đảo và bị biến thành nô dịch. Từ đó, câu chuyện mở rộng thành cuộc đấu tranh sinh tồn của những nạn nhân cùng lực lượng trinh sát nằm vùng.

Không chỉ khai thác yếu tố hành động, Trại Buôn Người còn tạo được sự chú ý nhờ đề tài buôn người và những góc khuất phía sau các đường dây lừa đảo. Bộ phim có thời lượng 135 phút, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình diễn xuất của Steven Nguyễn sau những dự án trước đó.

Trong Trại Buôn Người, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny.

Trong khi đó, Chị Chị Em Em 3 lựa chọn hướng khai thác khác biệt. Bộ phim thuộc thể loại lãng mạn, giật gân và chính kịch, lấy bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa với những lễ giáo khắt khe. Nhân vật trung tâm là Thị Mầu, một tiểu thư tài sắc, phải đối diện với những rung động tình cảm và các mối quan hệ phức tạp trong một thế giới mà tình yêu không đơn thuần là lựa chọn cá nhân.

Với thời lượng 122 phút, Chị Chị Em Em 3 mang đến màu sắc khác biệt so với các tác phẩm đang cạnh tranh tại phòng vé. Màn ra mắt gần 38 tỷ đồng sau thời gian đầu công chiếu cho thấy bộ phim đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa hai tác phẩm Việt. Clayface, bộ phim kinh dị 18+ thuộc vũ trụ DC, đang xếp vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày với khoảng 2 tỷ đồng. Trong khi đó, Án Mạng Karaoke đứng thứ 3 với tổng doanh thu tích lũy khoảng hơn 43 tỷ đồng.

Việc Trại Buôn Người mất ngôi đầu phòng vé không đồng nghĩa hành trình của bộ phim đã khép lại. Với doanh thu đang tiến sát 500 tỷ đồng, tác phẩm vẫn có cơ hội tạo thêm dấu mốc trước khi rời rạp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Chị Chị Em Em 3 cùng những đối thủ mới đang khiến đường đua phòng vé Việt trở nên khó đoán hơn trong những ngày tới.