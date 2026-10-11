Trại buôn người ra rạp dịp từ 25/9 và liên tục đứng đầu phòng vé gần 3 tuần qua. Tính tới 16h ngày 11/10, phim đã cán mốc 400 tỷ đồng.

Steven Nguyễn trong phim "Trại buôn người".

Theo Box Office Vietnam, phim lần lượt lập kỷ lục doanh thu với 20 tỷ sau 1 ngày, 50 tỷ sau 2 ngày, 100 tỷ chỉ sau 3 ngày rưỡi, 200 tỷ đồng ở ngày thứ 8 ra rạp, 300 tỷ vào ngày thứ 10 và 400 tỷ đồng ở ngày thứ 17.

Thành tích này cũng đưa Trại buôn người vào vị trí thứ 7 trong danh sách những phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé sau Mưa đỏ, 5 phim của Trấn Thành và Lật mặt 7 (Lý Hải).

Trong khi đó, Steven Nguyễn cũng ghi vào lịch sử khi trở thành diễn viên đầu tiên đóng hai phim liên tiếp trong 2 năm đạt doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng (với 714 tỷ đồng của Mưa đỏ và 400 tỷ đồng của Trại buôn người).

Hiệu ứng truyền miệng vẫn giúp Trại buôn người duy trì sức nóng sau gần 3 tuần công chiếu. Riêng ngày 10/10, phim thu về 20 tỷ đồng với hơn 5.000 suất chiếu.

Ở diễn biến khác, nhà sản xuất, biên kịch và ê-kíp Trại buôn người cho biết sẵn sàng nghiên cứu một phiên bản được biên tập phù hợp hơn cho trẻ em từ 13 tuổi trở lên, đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định và quyết định phân loại của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ đối tượng khán giả nhỏ tuổi hơn. Hiện phim cấm khán giả dưới 18 tuổi.

Doanh thu của Trại buôn người áp đảo hoàn toàn các phim khác công chiếu cùng thời điểm. Án mạng xém hoàn hảo với sự góp mặt của Anh Tú Atus ra rạp hôm 9/10 tới 16h ngày 11/10 thu về chưa đầy 6 tỷ đồng dù đứng thứ 2 phòng vé. Phim kinh dị Người mẹ khác đứng thứ 3 với hơn 5,5 tỷ đồng. Hạng 4 thuộc về phim hoạt hình Shaun the Sheep: "Quái lạ" ghé nhà công chiếu ngày 10/10 đứng thứ 4 nhưng chỉ đạt 1 tỷ đồng. Avengers: Hồi kết chốt hạ vị trí thứ 5 và hiện đã vượt 304 tỳ đồng (tính cả doanh thu khi công chiếu lần đầu vào tháng 4/2019).

Cuối tuần tới phòng vé được dự báo không có nhiều biến động lớn khi Trại buôn người tiếp tục thắng thế do phim Việt hầu hết đều đã lùi lịch. Tuy nhiên đáng chú ý có sự xuất hiện của phim 18+ Verity: Bí mật bị chôn vùi với sự góp mặt của 2 mỹ nhân Anne Hathaway và Dakota Johnson

Trích đoạn phim "Trại buôn người":

Ảnh, video: NSX