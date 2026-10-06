'Trại buôn người' cán mốc 300 tỉ, lọt Top 8 phim Việt doanh thu cao nhất

Theo thông tin từ ê-kíp, bộ phim hiện đạt hơn 5.500 suất chiếu mỗi ngày, dù không thuộc mùa lễ, Tết. Thành tích phòng vé này đưa Trại buôn người trở thành một trong những phim Việt đáng chú ý của năm 2026.

Cảnh trong "Trại buôn người"

Đằng sau thành công của bộ phim là một ê-kíp đông đảo, trong đó nổi bật là đạo diễn Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang, nhà biên kịch, Executive Producer (Giám đốc sản xuất) và Creative Director (Giám đốc sáng tạo) của dự án.

Nếu Toni Dương Bảo Anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn, phát huy thế mạnh về hành động, dàn dựng, nhịp điệu và ngôn ngữ hình ảnh, thì Mèo Bích Trang tham gia xuyên suốt quá trình hình thành tác phẩm, từ phát triển câu chuyện, kịch bản, sản xuất, sáng tạo, xây dựng thế giới phim đến âm nhạc và truyền thông.

Là vợ chồng ngoài đời, Toni Dương Bảo Anh và Mèo Bích Trang đồng thời là cộng sự trong dự án điện ảnh kéo dài nhiều năm. Mèo Bích Trang gần như đồng hành với Trại buôn người từ những trang viết đầu tiên cho tới khi bộ phim ra rạp.

Ngay từ giai đoạn tiền kỳ, cô tham gia phát triển câu chuyện, cấu trúc kịch bản và hệ thống nhân vật. Bài toán đặt ra không chỉ là kể câu chuyện về nạn buôn người, lừa đảo và những cái bẫy núp dưới lời mời “việc nhẹ, lương cao”, mà còn phải làm nổi bật những góc khuất tâm lý, nỗi sợ, lòng tham, tình thân và bản năng sinh tồn của con người.

Chất liệu văn hóa bản địa mang đến không gian, màu sắc riêng cho bộ phim

Khi Toni Dương Bảo Anh tham gia dự án, câu chuyện được chuyển hóa thành ngôn ngữ điện ảnh. Đạo diễn tập trung vào việc hiện thực hóa các trường đoạn hành động, xây dựng nhịp điệu và tổ chức hình ảnh trên trường quay.

Mèo Bích Trang cho biết: “Bản chất của em là làm sáng tạo và bảo vệ những ý tưởng kịch bản trong quá trình sản xuất phim”.

Theo cô, khoảng cách từ một ý tưởng trên giấy đến bộ phim hoàn chỉnh luôn rất lớn. Một cảnh trong kịch bản khi đưa lên trường quay phải tính đến bối cảnh, lịch diễn viên, thời gian, nhân lực, kinh phí và nhiều điều kiện sản xuất khác. Vì vậy, vai trò của Creative Director là giữ cho định hướng sáng tạo được xuyên suốt, đồng thời cân bằng giữa ý tưởng nghệ thuật và thực tế sản xuất.

Trong quá trình làm phim, ê-kíp từng phải đưa ra những quyết định khó khăn, trong đó có việc bỏ những gì đã quay để thực hiện lại theo tinh thần kịch bản. Theo Mèo Bích Trang, có thời điểm ê-kíp “bỏ hết những kết cấu mà đạo diễn làm, và chúng tôi quyết định quay lại cho đúng kịch bản”. Lựa chọn này khiến đoàn phim phải quay thêm 12 ngày.

Một điểm nhấn trong thế giới của Trại buôn người là Cat Nation - vùng đất giả tưởng không tồn tại trên bản đồ thực tế. Để tạo nên không gian này, đạo diễn, bộ phận sáng tạo, mỹ thuật, quay phim, phục trang, bối cảnh, kỹ xảo và nhiều bộ phận khác phải phối hợp chặt chẽ.

Mèo Bích Trang giữ vai trò kết nối các thành phần sáng tạo với tinh thần chung của câu chuyện, trong khi Toni Dương Bảo Anh đưa thế giới ấy vào chuyển động bằng ngôn ngữ đạo diễn, đặc biệt qua các trường đoạn hành động.

Một phân cảnh trong phim

Dấu ấn của Mèo Bích Trang còn thể hiện ở âm nhạc. Bên cạnh vai trò Screen Writer, Executive Producer và Creative Director, cô đảm nhiệm Music Director, tham gia định hướng âm nhạc cho bộ phim và trực tiếp sáng tác các tác phẩm như Happy Money và Dakota. Âm nhạc vì thế không chỉ minh họa cảm xúc mà còn góp phần mở rộng thế giới và cách kể chuyện của Trại buôn người.

Sau khi đóng máy, quá trình sáng tạo tiếp tục ở giai đoạn hậu kỳ với việc hoàn thiện cấu trúc, nhịp dựng, kỹ xảo, màu sắc, âm thanh và âm nhạc. Nhiều cảnh quay, dù được đầu tư công sức, vẫn phải cắt bỏ hoặc thay đổi để tạo nên phiên bản hoàn chỉnh nhất của bộ phim.

Khi tác phẩm ra rạp, vai trò sáng tạo tiếp tục được mở rộng sang truyền thông. Trailer, teaser, poster, key visual, MV và các nội dung trên mạng xã hội được xây dựng nhằm giới thiệu thế giới của bộ phim mà không tiết lộ quá nhiều những điều khán giả cần tự khám phá trong rạp.

Từ một câu chuyện trên giấy đến tác phẩm đạt doanh thu 300 tỉ đồng, Trại buôn người cho thấy điện ảnh là kết quả của một quá trình cộng tác nhiều tầng. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh, Mèo Bích Trang cùng diễn viên và hàng trăm thành viên của các bộ phận quay phim, mỹ thuật, dựng phim, kỹ xảo, âm thanh, âm nhạc, sản xuất và truyền thông đã cùng tạo nên phiên bản cuối cùng của tác phẩm.

Thành tích phòng vé của Trại buôn người cũng cho thấy sức hút của một dự án điện ảnh được đầu tư đồng bộ từ câu chuyện, ngôn ngữ hình ảnh đến cách tiếp cận khán giả.