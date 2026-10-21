'Trại buôn người' bị soán ngôi vương phòng vé sau gần 1 tháng làm mưa làm gió

Theo số liệu thống kê toàn quốc từ Box Office Vietnam số vé trong ngày 21/10, Án mạng karaoke đã tạo nên một cú bứt phá ngoạn mục khi thu về gần 940 triệu đồng đồng với 11.336 vé bán ra chỉ trên 1.335 suất chiếu (tính từ khung giờ chiếu sớm 18h00). Thành tích ấn tượng này giúp bộ phim chính thức soán ngôi Trại buôn người để vươn lên vị trí Top 1 phòng vé, kết thúc ngôi vương sau gần 1 tháng không có đối thủ ở rạp Việt.

Đáng chú ý, dù chỉ có số lượng suất chiếu bằng chưa đầy một nửa so với Trại buôn người, lượng vé bán ra và doanh thu của Án mạng karaoke lại vượt trội, đồng thời bỏ xa các tác phẩm ngoại nhập như Quỷ ăn tạng 4: Hổ Tinh (127 triệu đồng) hay Bí mật bị chôn vùi (32 triệu đồng).

“Án mạng karaoke” vươn lên dẫn đầu rạp Việt về lượng vé bán trong ngày.

Sức hút tại phòng vé của Án mạng karaoke ngay trong ngày chiếu sớm đầu tiên đến từ hiệu ứng truyền miệng tích cực trước đó. Sau những suất chiếu đặc biệt dành cho một số khán giả và các nhà phê bình phim, tác phẩm đã nhận về “cơn mưa” lời khen cùng điểm số đánh giá cao. Sự kết hợp khéo léo giữa không khí phá án căng thẳng với những mảng miếng hài hước duyên dáng, gần gũi của đời sống xóm trọ giúp bộ phim chinh phục khán giả đại chúng

Đặc biệt, yếu tố cốt lõi giúp phim nhận được sự tán thưởng lớn từ giới chuyên môn lẫn khán giả chính là quy tụ dàn diễn viên thực lực từ cả hai miền Nam Bắc như nghệ sĩ Vân Dung, Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Phương Dung, Tiểu Bảo Quốc...

Đứng cạnh dàn tiền bối dày dạn kinh nghiệm, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong vai nữ chính Tâm - một nữ phóng viên lên núi tu tập vô tình bị cuốn vào vụ án mạng và phải đứng ra truy tìm hung thủ đã chứng minh sự trưởng thành vượt bậc. Tiếp nối thành công từ Hẹn em ngày nhật thực, Đoàn Thiên Ân đang ngày càng thu hút sự chú ý của công chúng và giới làm nghề bởi tư duy chọn kịch bản “mát tay”, có chọn lọc kỹ càng chứ không nhận vai một cách đại trà.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đảm nhận vai chính trong phim.

Với thời lượng 96 phút, Án mạng karaoke mang màu sắc giật gân, trinh thám, có sự pha trộn với kinh dị. Phim do Võ Thanh Hòa đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo. Phim xoay quanh cái chết kỳ quái của bà Thủy (Vân Dung đóng) với chiếc micro cắm chặt trong họng.

Vì nạn nhân có sở thích hát karaoke bất chấp giờ giấc khiến cả khu xóm ai nấy đều căm thù, toàn bộ những người có mặt trên khu nhà sàn giữa núi rừng đều trở thành kẻ tình nghi với thông điệp “9 nghi phạm - 9 lời nói dối”.

Với cú nổ lớn ở vị trí dẫn đầu phòng vé ngay từ khi mở màn chiếu sớm cùng sự bảo chứng từ dàn diễn viên thực lực, Án mạng karaoke hứa hẹn sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.