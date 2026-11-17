Sau gần hai tháng công chiếu, Trại Buôn Người đang bước vào giai đoạn cuối của hành trình tại rạp Việt. Theo số liệu phòng vé cập nhật đến trưa 17/11/2026, bộ phim bất ngờ rơi xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày, chỉ thu về gần 10 triệu đồng.

Trong khoảng thời gian thống kê, tác phẩm bán được 147 vé với 32 suất chiếu. Đây là sự thay đổi đáng chú ý nếu nhìn lại thời điểm Trại Buôn Người mới ra mắt và liên tục dẫn đầu đường đua phòng vé, bỏ xa nhiều đối thủ cạnh tranh.

Trại Buôn Người đang bước vào giai đoạn cuối của hành trình tại rạp Việt.

Tuy nhiên, việc tụt hạng trong ngày không làm lu mờ thành tích mà bộ phim đã đạt được. Tính đến trưa 17/11, Trại Buôn Người ghi nhận tổng doanh thu hơn 496,45 tỷ đồng. Tác phẩm hiện chỉ còn cách cột mốc 500 tỷ đồng khoảng 3,55 tỷ đồng.

Đây là con số đáng chú ý đối với một bộ phim Việt thuộc thể loại hành động, sinh tồn và giật gân. Trước đó, Trại Buôn Người từng có màn mở màn ấn tượng khi thu về hơn 78 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần đầu tiên, tương ứng hơn 844.000 vé bán ra.

Tốc độ tăng trưởng của bộ phim cũng khiến thị trường bất ngờ. Tác phẩm cán mốc 100 tỷ đồng sau hơn ba ngày, đạt 200 tỷ đồng sau một tuần, vượt 300 tỷ đồng sau 10 ngày và chạm 400 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu. Với thành tích hiện tại, Trại Buôn Người đã trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất của điện ảnh Việt năm 2026.

Steven Nguyễn và Huỳnh Minh Kiên trong Trại Buôn Người.

Bộ phim do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, với sự tham gia của Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Minh Kiên, Trầm Minh Hoàng cùng nhiều diễn viên khác. Trong tác phẩm, Steven Nguyễn đảm nhận vai Ny, người anh trai bất chấp hiểm nguy để giải cứu em gái Út Đẹt sau khi cô mắc bẫy tuyển dụng việc nhẹ lương cao và bị đưa đến khu phức hợp lừa đảo.

Không chỉ khai thác yếu tố hành động, Trại Buôn Người còn gây chú ý nhờ câu chuyện cảnh báo nạn buôn người và lừa đảo xuyên biên giới. Những chiêu trò tuyển dụng trá hình, lời hứa về công việc có thu nhập cao cùng thực trạng cưỡng bức lao động được đưa vào nội dung, tạo nên yếu tố thời sự cho tác phẩm.

Một dấu mốc đáng chú ý khác là ngày 14/11 vừa qua, ê-kíp Trại Buôn Người đã có buổi giới thiệu và chiếu phim đặc biệt tại Osaka, Nhật Bản, trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026. Hoạt động này mở thêm cơ hội quảng bá điện ảnh Việt đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài và khán giả quốc tế.

Nhà sản xuất cho biết suất chiếu tại Nhật Bản mang tính chất giao lưu văn hóa, ngoại giao, chưa phải hoạt động phát hành thương mại. Ê-kíp hiện cũng đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài để đưa tác phẩm đến nhiều thị trường hơn.

Từ một bộ phim liên tục dẫn đầu phòng vé đến vị trí thứ 12 trong ngày, Trại Buôn Người đang cho thấy hành trình trụ rạp đã bước sang chặng cuối. Dẫu vậy, cột mốc 500 tỷ đồng vẫn là mục tiêu đáng chú ý mà tác phẩm đang hướng tới trong những ngày tiếp theo.