'Trại Buôn Người' ăn khách đến khó tin khiến đối thủ phải chủ động né tránh?

Dịp nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, phòng vé Việt không bùng nổ như mong đợi, nhất là khi so với doanh thu của thời điểm này năm ngoái. Vậy mà đến cuối tháng 9, cục diện lại xoay chuyển bất ngờ với Trại Buôn Người, một phim trước đó không ai nghĩ sẽ tạo nên một "cơn địa chấn phòng vé".

Phim có tốc độ bán vé đáng kinh ngạc.

Nói về đề tài, Trại Buôn Người có nhiều điểm giống với Thiên Đường Máu, đều kể về những phận người khó khăn, bị sa lầy vào những khu lừa đảo, phải trải qua những trận đòn thừa sống thiếu chết và tìm mọi cách để trốn thoát. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cũng là cái tên lạ với khán giả Việt. Thêm vào đó, phim còn đột ngột thay đổi lịch chiếu và khâu quảng bá cũng không rùm beng bằng nhiều dự án khác.

Steven Nguyễn có thêm một phim thành công.

Vậy mà ngay từ khi khởi chiếu, Trại Buôn Người đã có tốc độ bán vé cao đến kinh ngạc. Phim thu về 78 tỷ đồng chỉ sau ba ngày cuối tuần, có ngày thu được hơn 20 tỷ đồng và sắp chạm mốc trăm tỷ. Chưa có phim Việt nào chiếu vào thời điểm không phải kỳ nghỉ lễ mà có được doanh thu theo ngày cao như thế này, thậm chí khả năng bán vé của Trại Buôn Người cao xấp xỉ Mưa Đỏ. Nhiều người dự đoán Trại Buôn Người sẽ vượt qua mốc 300 tỷ đồng hoặc hơn thế nữa.

"Án Mạng Karaoke" đã lùi lịch để tránh đối thủ mạnh.

Cũng vì số ca chiếu dành cho Trại Buôn Người đang tăng nhanh, sức nóng của phim chưa hề giảm nhiệt nên ê-kíp Án Mạng Karaokeđã thông báo lùi ngày khởi chiếu từ 2/10 sang cuối tháng 10. Đây được xem là quyết định đúng đắn của đoàn làm phim, bởi đối đầu với Trại Buôn Người lúc này sẽ rất khó giành phần thắng, khi mọi sự chú ý vẫn đang dồn vào hành trình trốn thoát khỏi địa ngục trần gian của hai anh em Ny và Út Đẹt.