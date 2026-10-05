'Trại buôn người' 10 ngày bỏ túi 290 tỷ nhưng vẫn thua 'Mưa đỏ' và 'Mai'

Trại buôn người ra rạp dịp từ 25/9 và liên tục đứng đầu phòng vé 10 ngày qua. Tính tới 7h30 ngày 5/10, phim đã vượt 290 tỷ đồng ở ngày thứ 10 công chiếu và dự kiến sẽ đạt 300 tỷ đồng vào ngày 6/10.

Cảnh trong phim "Trại buôn người".

Theo Box Office Vietnam, phim lần lượt lập kỷ lục doanh thu với 20 tỷ sau 1 ngày, 50 tỷ sau 2 ngày, 100 tỷ chỉ sau 3 ngày rưỡi, 200 tỷ đồng ở ngày thứ 8 ra rạp. Tuy đại náo phòng vé suốt những ngày qua nhưng tốc độ bán vé của Trại buôn người vẫn thua Mưa đỏ và Mai của Trấn Thành. Phòng vé từng ghi nhận có ngày Mưa đỏ thu về gần 44 tỷ đồng (30/8/2025) và cán mốc 300 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Trong khi đó, Mai chỉ cần 8 ngày để đạt 300 tỷ.

Theo Box Office Vietnam, về số suất chiếu trong ngày, Trại buôn người hiện xếp sau Kẻ trộm mặt trăng 4 (5731 suất chiếu)và Mưa đỏ (5702). Dù vậy giới quan sát nhận định Trại buôn người nhiều khả năng sẽ đạt doanh thu 400 tỷ đồng ngang ngửa với loạt phim của Trấn Thành và Lật mặt 7 của Lý Hải nếu vẫn duy trì sức nóng ngoài phòng vé và mức độ thảo luận lớn như những ngày qua.

Ở diễn biến khác, bom tấn Avengers: Hồi kết ra rạp trở lại cùng thời điểm với Trại buôn người vẫn vững vàng ở ngôi á quân phòng vé và hiện đã đạt doanh thu 302 tỷ đồng tại Việt Nam (tính cả doanh thu khi công chiếu lần đầu vào tháng 4/2019).

Trái tim quái thú với nội dung cảm động cùng sự góp mặt của Brad Pitt ra rạp cuối tuần qua dù xếp ít suất chiếu và không thể cạnh tranh nổi với Trại buôn người nhưng vẫn đứng thứ 3 phòng vé với xấp xỉ 2 tỷ đồng doanh thu.

Vị trí thứ 4 thuộc về Lên hương, phim hiện thu 93 tỷ đồng trước khi chính thức công chiếu tại một số rạp ở Mỹ từ 9/10 này. Út Lan 2 chốt hạ vị trí thứ 5 và hiện đã bỏ túi 43 tỷ đồng. Phim Thái Lan Quyết cua anh này công chiếu cuối tuần qua chỉ đứng thứ 8 phòng vé với doanh thu chưa đầy 1 tỷ đồng.

Steven Nguyễn trong trích đoạn kịch tính mở đầu phim "Trại buôn người":

Ảnh, video: NSX