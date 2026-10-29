Trại bò Bình Hà được đấu giá chóng vánh

Sáng ngày 29/10, Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức đấu giá toàn bộ tài sản thế chấp tại dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2015, với diện tích hơn 2.000 ha tại địa bàn hai xã Cẩm Xuyên và Kỳ Văn. Tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 4.500 tỷ đồng, quy mô chăn nuôi dự kiến 254.000 con bò mỗi năm.

Dự án chăn nuôi bò của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà được phê duyệt với tổng vốn đầu tư lên tới 4.582 tỷ đồng, quy mô dự kiến 254.200 con bò mỗi năm trên diện tích hơn 2.163 ha.

Quá trình hoạt động, dự án liên tục rơi vào thua lỗ, bình quân mỗi năm chỉ nuôi gần 15.000 con bò, tương đương khoảng 6% quy mô được chấp thuận. Đến năm 2018, lãnh đạo công ty bị bắt giam, khởi tố về các tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do liên quan đến sai phạm tại dự án này.

Ngày 15/9/2026, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh ban hành Thông báo số 1455/TB-THADS về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thế chấp của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. Khối tài sản liên quan đến dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu, gồm hệ thống chuồng trại, nhà điều hành, kho bãi và các hạng mục phục vụ sản xuất. Giá khởi điểm được xác định là 283,58 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đang muốn hợp tác để tái cơ cấu nhưng tỉnh Hà Tĩnh đã ráo riết đưa dự án ra đấu giá tài sản.

Ngày 24/9, cơ quan thi hành án tiếp tục ban hành thông báo đấu giá tài sản trong bối cảnh Công ty Bình Hà vẫn đang mong muốn tìm phương án tái cơ cấu dự án. Phương án được doanh nghiệp này đưa ra là hợp tác với Tập đoàn TH.

Theo Thông báo số 715/TB-UBND ngày 10/10/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, công tác định giá tài sản đã hoàn thành nhưng Công ty Bình Hà chưa đưa ra được phương án tái cơ cấu bảo đảm cơ sở pháp lý và tính khả thi nên dự án vẫn được UBND tỉnh Hà Tĩnh đưa ra đấu giá nhằm xử lý tài sản bảo đảm, thu hồi khoản vốn ngân hàng đã cho Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà vay để đầu tư dự án.

Phiên đấu giá diễn ra chóng vánh với 2 hồ sơ tham gia và với 5 bước giá đã kết thúc buổi đấu giá.

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh, phiên đấu giá có 2 doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia là Công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Khoa, địa chỉ tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty CP Đầu tư năng lượng và mỏ VN, trụ sở tại tầng 23, tòa nhà ICON 4, số 243A Đê La Thành, phường Láng, TP Hà Nội. Kết quả, sau khoảng 30 phút, phiên đấu giá đã kết thúc với kết quả Công ty CP Đầu tư năng lượng và mỏ VN là đơn vị trúng đấu giá với 5 bước giá, hơn Công ty TNHH Xây dựng thương mại Xuân Khoa đúng 1 bước giá. Số tiền tăng thêm là 2,5 tỷ đồng so với giá khởi điểm ban đầu.

Theo đánh giá, mức trúng đấu giá thấp hơn rất nhiều lần so với tổng vốn đầu tư được phê duyệt để sở hữu hơn 2.000 ha đất (chưa kể các tài sản hình thành trên đất); cùng với đó, việc phiên đấu giá diễn ra chóng vánh, doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty CP Đầu tư năng lượng và mỏ VN đã trúng “món hời”, đồng nghĩa với việc làm giảm phần tăng thu ngân sách nhà nước từ đấu giá tài sản.