Trên thực tế, các tàu được trang bị động cơ khác nhau, phần lớn nhiên liệu được sử dụng trên những con tàu đó vẫn chưa có nhiều thay đổi.

"Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ khoản đầu tư lớn nào vào nhiên liệu thay thế cho đến khi thị trường xuất hiện nhu cầu", ông Kenneth Dam, Giám đốc điều hành TFG Marine, cho biết với Reuters bên lề một hội nghị diễn ra tại Geneva hôm thứ 19/11.

Trafigura hiện sở hữu 70% cổ phần TFG Marine, trong khi hai công ty vận tải biển Frontline và CMB mỗi bên nắm giữ 15% cổ phần còn lại.

Các tàu sử dụng động cơ nhiên liệu kép (dual-fuel) có khả năng chuyển đổi giữa dầu nhiên liệu truyền thống và các loại nhiên liệu thay thế như LNG, tùy thuộc vào cấu hình động cơ. Khả năng linh hoạt này đã thúc đẩy các chủ tàu đặt mua tàu mới, nhưng đồng thời cũng cho phép họ trì hoãn việc chuyển đổi nhiên liệu cho đến khi hiệu quả kinh tế được cải thiện.

Tại Singapore, giá dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh rất thấp (VLSFO) bình quân đạt 822 USD/tấn kể từ tháng 3, cao hơn khoảng 66% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu của ZeroNorth. Trong cùng giai đoạn, giá dầu diesel sinh học bình quân đạt 997 USD/tấn, trong khi LNG ở mức 1.325 USD/tấn.

Các mức giá tính theo tấn này không hoàn toàn có thể so sánh trực tiếp trên cơ sở tương đương về năng lượng. Tuy nhiên, chúng vẫn cho thấy nhiên liệu thay thế hiện có giá thành tương đối cao.

Trong khi đó, dầu nhiên liệu truyền thống vẫn thu hút nhiều khách hàng hơn so với dự báo của một số chuyên gia. Sự mở rộng của đội tàu bóng tối chuyên vận chuyển dầu thô của Nga và các quốc gia chịu lệnh trừng phạt, cùng với việc các tuyến vận tải biển kéo dài hơn, đã góp phần duy trì nhu cầu đối với loại nhiên liệu này.

Cuộc chiến tại Iran cũng khiến nguồn cung nhiên liệu hàng hải truyền thống không còn dễ dàng tiếp cận. Trong tháng 10, tập đoàn Vitol ước tính lượng dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh cao vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn thấp hơn ít nhất 800.000 tấn/tháng so với mức của tháng 2.

Hồi tháng 4, Rystad Energy từng nhận định rằng những gián đoạn nguồn cung này có thể thúc đẩy đầu tư vào nhiên liệu hàng hải thay thế, đơn thuần vì lý do bảo đảm an ninh năng lượng.

Các động lực từ quy định pháp lý cũng chưa thực sự rõ ràng. Năm ngoái, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã hoãn quyết định về khuôn khổ phát thải ròng bằng 0 sau khi vấp phải sự phản đối của Mỹ. Các cuộc thảo luận dự kiến được nối lại vào tháng 12.

Châu Âu đã đề xuất các khoản trợ cấp nhằm bù đắp một phần chênh lệch giá giữa nhiên liệu truyền thống và những loại nhiên liệu thay thế đáp ứng đủ điều kiện. Các chính sách khuyến khích này có thể làm thay đổi bài toán kinh tế về nhiên liệu trên những tuyến vận tải biển tại châu Âu, mặc dù đề xuất vẫn cần được phê duyệt.

Đáng chú ý, dầu diesel sinh học được sản xuất từ dầu ăn đã qua sử dụng và mỡ động vật sẽ không đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp mới, mặc dù loại nhiên liệu này hiện đã được ngành vận tải biển sử dụng.