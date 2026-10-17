Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Khu nhà ở dành cho công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT Nghệ An. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Quy mô càng lớn, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và cộng đồng càng cao. Từ chăm lo việc làm, nhà ở, phúc lợi đến bảo vệ môi trường, hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp coi trách nhiệm xã hội là một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của đơn vị mình.

Chăm lo chu đáo cho người lao động

Người lao động là một trong năm yếu tố được tỉnh Nghệ An xác định cần chuẩn bị tốt để đón làn sóng đầu tư. Trong đó, giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho người lao động không chỉ giúp doanh nghiệp thu hút nhân lực, mà còn tạo điều kiện để nhiều lao động Nghệ An đang làm việc xa quê trở về địa phương.

Thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho thấy, hiện có 170 doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh với hơn 64.000 lao động. Năm 2026, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đặt mục tiêu thu hút khoảng 40.000 tỷ đồng. Đến năm 2030, Khu kinh tế Đông Nam mở rộng được xác định là một trong hai khu vực động lực tăng trưởng của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, chăm lo đời sống người lao động đang trở thành một trong những yếu tố để doanh nghiệp giữ chân nhân lực. Với 7 dự án đầu tư trong lĩnh vực điện, điện tử, tổng vốn đầu tư 1,188 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 30.000 lao động, Tập đoàn Luxshare-ICT hiện là một trong những nhà đầu tư FDI lớn tại Nghệ An. Bên cạnh bảo đảm các chế độ về tiền lương, thưởng và phúc lợi, doanh nghiệp chú trọng đầu tư nơi ở cho người lao động.

Tại Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, khu nhà ở cho công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT Nghệ An hiện có 2.055 phòng lưu trú, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 8.220 người. Cuối năm nay, khi khu nhà ở công nhân Luxshare 2 hoàn thành, sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 23.000 người.

Sau thời gian đi xuất khẩu lao động tại Malaysia và Angola, hai năm nay, anh Trần Pa Lỷ (sinh năm 1982), ở xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh, vào làm việc tại bộ phận sản xuất camera của Công ty trách nhiệm hữu hạn Luxshare-ICT Nghệ An, với mức thu nhập khoảng 11 triệu đồng/tháng. Anh Lỷ cho biết, anh được ở tại ký túc xá của công ty, mỗi tháng được hỗ trợ 300 nghìn đồng tiền xăng xe đi lại, cuối năm được thưởng Tết Nguyên đán bằng một tháng lương.

Chương trình “Xây Tết 2026” với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc” do Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: BẢO LONG)

“Thu nhập hằng tháng tuy không bằng đi xuất khẩu lao động, nhưng mình không phải bỏ vốn đi, lại được ở gần vợ, con. Mong rằng trong thời gian tới, công ty sẽ có thêm những phúc lợi dành cho lao động có nhiều năm gắn bó”, anh Lỷ chia sẻ.

Với chị Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1990), ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, sự quan tâm của doanh nghiệp thể hiện từ những chính sách cụ thể trong công việc và sinh hoạt. Đang mang thai, mỗi ngày chị được giảm một giờ làm việc. Công ty bố trí nơi ở sạch sẽ, thoáng mát, có khu vực bếp nấu ăn riêng, tạo điều kiện cho chị chăm sóc sức khỏe trong những ngày bụng mang dạ chửa.

Xây dựng cộng đồng phát triển bền vững

Hơn nửa thế kỷ qua, cùng với quá trình xây dựng và phát triển của doanh nghiệp, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã góp phần hình thành một đô thị nhỏ giữa vùng nông thôn tỉnh Phú Thọ, với hệ thống trường học, trạm y tế, công viên, sân vận động, nhà thi đấu, khu nhà ở, vườn hoa và đường phố. Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng địa phương trở thành một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty.

Trước đây, do sử dụng công nghệ lạc hậu, hoạt động sản xuất phân bón và hóa chất gây ô nhiễm không khí. Nay, với những dây chuyền sản xuất hiện đại, toàn bộ khí thải từ nhà máy được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN. Nước thải công nghiệp được thu gom, xử lý, tuần hoàn và tái sử dụng. Năm 2024, công ty đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý khí SO2 với chi phí hơn 19 tỷ đồng. Hệ thống xử lý bụi được đầu tư trong các năm 2023, 2024 và 2025 tổng cộng hơn 12 tỷ đồng. Các vị trí ống khí được lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, truyền dữ liệu 24/24 giờ về cơ quan quản lý. Những khoản đầu tư này nhằm duy trì môi trường sản xuất an toàn, giảm tác động đến cộng đồng dân cư và xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp với địa phương.

Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, xây dựng hạ tầng đến giáo dục, y tế, nhân đạo, từ thiện. Công ty thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ, việc sử dụng phân bón Lâm Thao góp phần đưa vùng đất cằn cỗi trở thành vùng trồng dứa mật với năng suất 100 tấn/ha và mức lãi tới 400 triệu đồng/ha. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Phạm Thanh Tùng

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao Phạm Thanh Tùng cho biết, công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, xây dựng hạ tầng đến giáo dục, y tế, nhân đạo, từ thiện. Công ty thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ, việc sử dụng phân bón Lâm Thao góp phần đưa vùng đất cằn cỗi trở thành vùng trồng dứa mật với năng suất 100 tấn/ha và mức lãi tới 400 triệu đồng/ha.

Tại tỉnh Thái Nguyên, các giải pháp dinh dưỡng của công ty góp phần phục hồi những đồi chè, giúp búp chè xanh tươi, giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật và hướng tới nông nghiệp hữu cơ bền vững. Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao đánh giá, thời gian gần đây, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã đầu tư công nghệ hiện đại, cải thiện môi trường không khí, tích cực đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương như công viên, trồng cây xanh, đồng thời tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện trên địa bàn.

Câu chuyện tại Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) cũng cho thấy trách nhiệm với người lao động có thể trở thành yếu tố để doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực ổn định. Qua hơn chín năm dồn nguồn lực đầu tư tại Khu kinh tế Dung Quất, đến nay, Tập đoàn Hòa Phát có bảy dự án được cấp chủ trương đầu tư, với số vốn khoảng 194 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 và 2 có tổng công suất 12 triệu tấn/năm, đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 17.000 lao động, hơn 80% số đó là lao động người Quảng Ngãi.

Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất đóng góp lớn vào ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất Dương Thị Mai cho biết, công ty xác định nguồn nhân lực là “tài sản” quý giá và nền tảng cho sự phát triển bền vững. Vì vậy, việc chăm lo đời sống, sức khỏe và phúc lợi cho người lao động được doanh nghiệp triển khai đồng bộ, từ đào tạo nghề miễn phí, hỗ trợ bữa ăn trong thời gian làm việc, bố trí nhà ở, xe đưa đón công nhân ở xa đến tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tổ chức du lịch hằng năm, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Tết và khen thưởng các sáng kiến đổi mới, sáng tạo.

Là công nhân gắn bó nhiều năm với công ty, anh Huỳnh Gia Khang, làm việc tại nhà máy nguyên liệu cho biết, cùng với chế độ ăn ca, bố trí xe đưa đón và hỗ trợ nhà ở, công nhân có mức lương bình quân khoảng 15 triệu đồng/tháng. Có việc làm ổn định và thu nhập khá giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Bên cạnh tiền lương, thưởng, bảo hiểm và các chế độ an toàn, vệ sinh lao động được bảo đảm, những hoạt động như khám sức khỏe định kỳ, tổ chức du lịch hằng năm cũng là cách doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm thiết thực đến người lao động.

Bên cạnh tiền lương, thưởng, bảo hiểm và các chế độ an toàn, vệ sinh lao động được bảo đảm, những hoạt động như khám sức khỏe định kỳ, tổ chức du lịch hằng năm cũng là cách doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm thiết thực đến người lao động.

Anh Võ Phổ, công nhân bộ phận nhà máy cơ điện 2 chia sẻ: “Tôi và tất cả người lao động tại công ty đều rất hào hứng khi tham gia chương trình du lịch thường niên do công ty tổ chức. Đây là thời gian chúng tôi được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau những tháng ngày miệt mài làm việc. Những hoạt động trải nghiệm, giao lưu và khám phá đã kết nối người lao động, giúp chúng tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần đồng hành, sẻ chia - những giá trị cốt lõi đã và đang góp phần làm nên sức mạnh nội lực của thép Hòa Phát Dung Quất”.

Ở một số doanh nghiệp khác, trách nhiệm với người lao động được thể hiện qua những chính sách củng cố sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp và quê hương. Tập đoàn Nam Việt, tên chính thức là Công ty cổ phần Nam Việt (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang), xây dựng chuỗi sản xuất cá tra khép kín từ con giống, vùng nuôi 400 ha đến xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia. Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, bảo vệ môi trường và tạo việc làm cho hơn 7.000 lao động địa phương.

Tết Nguyên đán năm Bính Ngọ 2026, doanh nghiệp trao 7.000 phần quà, tổng trị giá 7 tỷ đồng cho người lao động, trong đó có 400 triệu đồng tiền mặt và 6,6 tỷ đồng nhu yếu phẩm thiết yếu. Bà Trần Thị Lành, nhân viên lâu năm tại tập đoàn cho biết, phần quà không chỉ có giá trị vật chất mà còn là sự ghi nhận đối với công sức của người lao động đã đóng góp cho công ty. Sự quan tâm ấy giúp người lao động thêm tin tưởng và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Trong mô hình liên kết giữa người nuôi cá, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền, công nhân là một mắt xích quan trọng góp phần đưa sản phẩm cá tra Việt Nam ra thị trường quốc tế. Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt Doãn Tới

Một dấu ấn khác trong chính sách chăm lo người lao động của Nam Việt là Quỹ An sinh xã hội Doãn Tới, với nguồn vốn ban đầu là 104 tỷ đồng, hoạt động từ đầu năm 2026. Được cam kết duy trì lâu dài, quỹ hỗ trợ công nhân viên ổn định cuộc sống, vượt qua những giai đoạn khó khăn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt Doãn Tới khẳng định, người lao động là lực lượng trực tiếp tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp. Trong mô hình liên kết giữa người nuôi cá, doanh nghiệp, nhà khoa học và chính quyền, công nhân là một mắt xích quan trọng góp phần đưa sản phẩm cá tra Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Giữa bối cảnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với nỗi lo dịch chuyển lao động, sự chăm lo chu đáo cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần của những doanh nghiệp như Nam Việt chính là chìa khóa để giữ chân người lao động ở lại đóng góp cho quê hương. Khi trách nhiệm xã hội bắt đầu từ nụ cười của người lao động, doanh nghiệp không chỉ củng cố nguồn lực cho chính mình, mà còn góp phần dựng xây một cộng đồng phát triển bền vững.