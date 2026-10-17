Trách nhiệm với từng quyết sách

Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, trong đó có 6 ngày thứ Bảy và 1 ngày Chủ nhật. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến về 4 dự án luật; xem xét, quyết định 10 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các nội dung quan trọng khác.

Khối lượng công việc lớn, thời gian làm việc khẩn trương thể hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Việc bố trí làm việc cả những ngày nghỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ, kịp thời giải quyết những vấn đề cấp thiết của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển và nguyện vọng của cử tri, người dân, doanh nghiệp.

Kỳ họp diễn ra ngay sau Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV và Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đây là thời điểm Quốc hội phát huy vai trò thể chế hóa các chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng thành chính sách, pháp luật và những quyết sách cụ thể, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trong chương trình nghị sự Kỳ họp có nhiều dự án luật liên quan trực tiếp đến đất đai, đầu tư, môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống dân sinh. Mỗi quyết sách kịp thời, đúng đắn sẽ góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành chương trình lập pháp mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng thể chế, bảo đảm pháp luật vừa giữ vững kỷ cương, vừa tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, sản xuất, kinh doanh.

Cùng với nhiệm vụ lập pháp, Quốc hội sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, quyết định kế hoạch năm 2027. Mục tiêu tăng trưởng hai con số cần có giải pháp đủ mạnh, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và chất lượng tăng trưởng. Điều đó đòi hỏi Quốc hội đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ động lực, điểm nghẽn của nền kinh tế để xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gắn với nguồn lực và điều kiện thực hiện cụ thể, rõ ràng.

Khối lượng công việc càng lớn, thời gian càng gấp rút, trách nhiệm của Quốc hội và mỗi đại biểu càng cao. Tiến độ là yêu cầu cấp thiết, nhưng chất lượng quyết sách phải được đặt lên hàng đầu. Bởi mỗi đạo luật, mỗi quyết định về kinh tế - xã hội, ngân sách hay phân bổ nguồn lực đều tác động lâu dài đến đời sống nhân dân và sự phát triển đất nước.

Trước hết, các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra phải chuẩn bị kỹ hồ sơ, đánh giá đầy đủ tác động chính sách, làm rõ căn cứ pháp lý và thực tiễn của từng phương án. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải được giải trình thuyết phục; những quy định có nguy cơ phát sinh thủ tục, chi phí hoặc chồng chéo thẩm quyền cần được rà soát kỹ lưỡng. Chuẩn bị tốt là điều kiện để Quốc hội tập trung thảo luận, quyết định những vấn đề cốt lõi.

Với mỗi ĐBQH, trách nhiệm thể hiện qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, tranh luận và đóng góp những ý kiến có chất lượng. Đặc biệt, với những vấn đề còn ý kiến khác nhau, những chính sách tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, sự phân tích thấu đáo, những kiến nghị xác đáng từ thực tiễn của đại biểu sẽ góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện các quyết sách, bảo đảm hài hòa lợi ích và yêu cầu phát triển đất nước.

Trách nhiệm ấy càng phải được đề cao trước mỗi lần bấm nút biểu quyết. Không thể vì sức ép tiến độ mà xem nhẹ đánh giá tác động, bỏ qua những cảnh báo từ thực tiễn hoặc những điều kiện bảo đảm thi hành chưa được làm rõ. Quyết sách phải kịp thời nhưng không thể nóng vội; phải đáp ứng yêu cầu trước mắt mà vẫn bảo đảm tính ổn định, khả thi và lợi ích lâu dài.

Kỳ họp thứ Hai bắt đầu với kỳ vọng lớn của cử tri, Nhân dân. Thành công của Kỳ họp không chỉ ở số lượng luật, nghị quyết được thông qua hay khối lượng công việc hoàn thành, mà quan trọng hơn là chất lượng và hiệu quả của các quyết sách. Trước yêu cầu phát triển mới, tinh thần khẩn trương càng phải đi cùng bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm cao nhất của mỗi đại biểu, để những quyết định hôm nay thực sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn.