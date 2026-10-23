Trách nhiệm với cộng đồng

Thời gian qua, thành phố đã tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và tăng cường kiểm soát nguồn thải. Hiện toàn thành phố duy trì 82 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có 3 nhà máy điện rác với tổng công suất xử lý 1.150 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 95,8%; riêng khu vực đô thị đạt 100%.

Tuy nhiên, tại một số làng nghề, cụm công nghiệp vẫn xảy ra tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý. Đặc biệt, nước thải sinh hoạt chưa được xử lý triệt để, trong khi hạ tầng thoát nước đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Đơn cử, gần đây tình trạng nước tại hồ điều hòa Đầm Sen, phường Bắc Giang bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của cả khu dân cư. Nguyên nhân một phần do hệ thống thoát nước thải và nước mưa chưa được phân tách riêng, nên lượng lớn nước thải dồn vào hồ, tích tụ lâu ngày, gây mùi hôi.

Nhiều người cho rằng, không thể lấy khó khăn về hạ tầng làm lý do trì hoãn trách nhiệm bảo vệ môi trường, càng không thể vì thu hút đầu tư mà chấp nhận ô nhiễm. Một doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thể tạo việc làm, đóng góp ngân sách, nhưng nếu chi phí xử lý chất thải bị chuyển sang cộng đồng thì hiệu quả kinh tế ấy không thực chất. Tăng trưởng chỉ bền vững khi lợi ích kinh tế đi đôi với trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Vì thế, thành phố cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống thu gom, xử lý nước thải tại đô thị, cụm công nghiệp và làng nghề; xác định rõ nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện. Các cụm công nghiệp mới phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn trước khi hoạt động. Với những khu vực còn bất cập, cần quy định thời hạn khắc phục cụ thể, không để tình trạng thiếu hạ tầng kéo dài trở thành lý do biện minh cho ô nhiễm.

Cùng với đầu tư, phải siết chặt thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm và công khai kết quả khắc phục. Trách nhiệm quản lý cần được làm rõ, tránh tình trạng phát hiện sai phạm nhưng xử lý chậm, thiếu triệt để.

Được biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, có 100% cụm công nghiệp trước khi hoạt động được trang bị hệ thống xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn; trên 50% nước thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt yêu cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu, cần có lộ trình cụ thể và đánh giá kết quả hằng năm.

Bảo vệ môi trường cũng cần sự chung tay của người dân, doanh nghiệp, từ phân loại rác tại nguồn đến hạn chế xả thải bừa bãi. Tuy nhiên, tuyên truyền phải đi cùng hạ tầng phù hợp và cơ chế giám sát hiệu quả.

Thành phố Bắc Ninh vừa được thành lập, mở ra nhiều kỳ vọng phát triển mới. Thế nhưng, một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng quy mô đầu tư hay những công trình mới, mà còn bằng chất lượng không khí, nguồn nước và sự an toàn của môi trường sống. Bảo vệ môi trường là khoản đầu tư thiết yếu cho chất lượng sống của Nhân dân và tương lai bền vững của thành phố.