Trách nhiệm và niềm tin

Đột phá từ tư duy đến hành động (Bài 2):

Người dân thôn Thành Lập, xã Vạn Lộc chủ động di dời cây cảnh, không lấn chiếm lòng đường.

“Phép thử” cán bộ

Theo chân đoàn công tác thực hiện Kế hoạch 365/KH-UBND của xã Vạn Lộc trong đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), chúng tôi đến các thôn Thành Lập, Ngư Lộc. Công tác ra quân thiết lập TTCC, vệ sinh môi trường diễn ra khẩn trương, quyết liệt. Thay vì “đối phó”, không ít người dân đã chủ động tham gia cùng các tổ công tác.

Theo ông Đoàn Văn Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc, việc phân công trách nhiệm rõ ràng giúp xác định người chịu trách nhiệm chính, từ đó hạn chế sai sót và đưa mọi hoạt động tốt hơn. Xã đã họp triển khai công việc cụ thể, giao trách nhiệm địa bàn và thời gian hoàn thành cho từng người. Ông Nga chia sẻ “Trước mắt, cán bộ từ xã xuống thôn, rồi lực lượng công an rất vất vả. Bởi không chỉ thực hiện Kế hoạch 365 mà còn rất nhiều nhiệm vụ khác”.

Trung tá Nguyễn Trung Thuyên, Phó trưởng Công an xã Vạn Lộc, chia sẻ: “Chúng tôi xác định muốn lập lại trật tự bền vững phải bắt đầu từ chuyển biến về nhận thức. Trong suốt quá trình thực hiện cao điểm, lực lượng công an chúng tôi kiên trì phương châm “tuyên truyền đi trước, xử lý đi sau, duy trì thường xuyên”.

Ở thôn Minh Thanh, xã Vạn Lộc, trưởng thôn Nguyễn Đình Thật cho biết: “Sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bản thân tôi xác định trưởng thôn không còn là “việc làm thêm”, “thu nhập thêm” mà là phải luôn nêu cao trách nhiệm”.

Không phải ngẫu nhiên ý thức và hành động của người dân trên địa bàn xã Nông Cống thay đổi theo hướng tích cực chỉ trong thời gian ngắn. Đó là kết quả từ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự. Đảng ủy, UBND xã đã phân công cụ thể từng đồng chí ủy viên ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo phòng/ban, công chức phụ trách từng thôn, từng nhiệm vụ. Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế tham mưu cho UBND xã ban hành 9 văn bản triển khai thực hiện công tác thiết lập TTCC, tăng cường công tác quản lý, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự và mỹ quan đô thị trên địa bàn xã. Điểm nổi bật trong đợt ra quân này chính là tinh thần “gần dân, sát dân”. Thay vì chỉ áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính, lực lượng công an, các tổ công tác đã chủ động gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư của người dân để giải thích, vận động bằng thái độ chia sẻ và trách nhiệm. Chính sự mềm dẻo nhưng kiên quyết ấy đã giúp nhiều hộ dân hiểu rằng việc giữ gìn TTĐT, TTCC là vì môi trường sống chung của cả cộng đồng.

Kết quả, từ ngày 29/8 đến nay, lực lượng chức năng xã Nông Cống đã tháo dỡ 303 biển quảng cáo, mái tôn, mái vẩy, ô dù, bạt che. Lực lượng chức năng đã giải tỏa hành lang tại các khu vực trọng điểm như Cụm Công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, Công ty TNHH Giày Kim Việt, Amara, Dream F Thanh Hóa, tuyến đường tỉnh 505 đoạn qua cầu Gạo, cổng chợ Chuối...

Theo ông Phùng Văn Huy, nguyên Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tạnh Xá 1, phường Hạc Thành, thiết lập TTĐT, TTCC không chỉ là phép thử với cán bộ: “Với tôi, đây còn là phép thử với đảng viên. Tôi tự giác tháo dỡ trước để làm gương cho các hộ gia đình xung quanh”.

Thắp niềm tin, rõ trách nhiệm

Bà Nguyễn Thị Mận, người dân thôn Ngư Lộc, thẳng thắn chia sẻ: “Có lần đi qua đoạn đường mà lực lượng chức năng vừa làm trật tự, tôi đã giật mình, bởi vì đường quang quá, sáng quá! Nhưng thẳng thắn mà nói, ý thức của nhiều người dân còn rất kém. Lực lượng chức năng dẹp xong, quay đi là tái diễn”.

“Không thể chỉ dừng lại ở tuyên truyền được. Nhiều khi chúng tôi chấp nhận phải “đối đầu” với một vài hộ gia đình, vì lợi ích chung của cả thôn”, ông Bùi Văn Hưng, Bí thư Chi bộ thôn Ngư Lộc, bày tỏ.

Câu chuyện của thôn Ngư Lộc, xã Vạn Lộc cũng là “bài toán” chung của nhiều xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Nhiều tiểu thương khu vực gần chợ Chuối, xã Nông Cống đã “trả lại” vỉa hè theo quy định.

“Đối đầu” ở đây là sự kiên quyết với một số hộ dân còn kém về nhận thức, ý thức để đảm bảo sự công bằng cho mọi người dân. Nói như ông Đoàn Văn Nga, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc, “Bé bằng ngón tay mà không công bằng cũng chết, to bằng cái núi mà công bằng cũng xong. Mắt dân là mắt thần”.

Song, vấn đề quan trọng hơn cả là sau đợt cao điểm, công tác quản lý TTĐT, TTCC sẽ chuyển từ “ra quân thiết lập lại” sang “thường xuyên duy trì”.

Ông Nguyễn Đình Thật, Trưởng thôn Minh Thanh, xã Vạn Lộc, cho biết: “Chúng tôi đề xuất tổ an ninh trật tự dùng điện thoại di động tải app, chụp ảnh có rõ vị trí tọa độ, ngày giờ. Với các trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần mà vẫn tiếp tục tái diễn thì sẽ chụp ảnh, ghi rõ họ tên, thông tin gửi cho công an xã hoặc báo cáo về UBND xã đề nghị tham mưu cho chủ tịch UBND xã hoặc trưởng công an xã ra quyết định xử phạt để thể hiện sự nghiêm minh”.

Cán bộ thôn là những người gần dân, sát dân nhất. Bên cạnh trách nhiệm, họ cũng cần được sự quan tâm động viên kịp thời. “Để duy trì hành lang an toàn giao thông, từng bước hình thành thói quen không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không để vật dụng gây cản trở giao thông, chúng tôi đang tính phương án, cơ chế hỗ trợ cho lực lượng bảo đảm an ninh trật tự thôn”, ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết.

Phường Hạc Thành được xác định là địa bàn tập trung nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại dịch vụ nhất của tỉnh, đồng thời cũng là điểm nóng về tình trạng lấn chiếm không gian công cộng. Với phương châm “làm từng tuyến, xử lý từng điểm, không bỏ sót địa bàn”, những nơi chưa thực hiện sẽ tiếp tục được triển khai; những nơi đã làm sẽ tiếp tục được kiểm tra, duy trì, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm. Theo ông Lê Bá Hải, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành, mục tiêu không chỉ là “ra quân để làm sạch”, mà quan trọng hơn là “làm sạch để duy trì, duy trì để hình thành nếp sống văn minh”, tiến tới xây dựng phường Hạc Thành ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và an toàn.

Từ những chuyển biến tích cực ở diện mạo nhiều xã, phường đã tiếp thêm niềm tin cho người dân. Có sạp bán hoa trên vỉa hè đường Lam Sơn, ngay cổng chợ Chuối (xã Nông Cống) sau khi được cán bộ tuyên truyền, chị Đồng Thị Mùi đã dịch chuyển lui vào phía trong theo quy định. Nữ tiểu thương, chia sẻ: “Doanh số bán hàng đã giảm khoảng 70% nhưng tôi vẫn chấp nhận, chỉ mong những người kinh doanh khác cũng phải chấp hành, khách mua hàng cũng sẽ thay đổi thói quen dừng chân dưới lòng đường để mua hàng. Quan điểm của tôi là phải chấp hành quy định, dẫu rằng trước mắt cũng khó khăn trong kinh doanh".

“Việc lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ dân, từng cơ sở kinh doanh để tuyên truyền, vận động ký cam kết chấp hành pháp luật đã tạo hiệu ứng tích cực, không chỉ mang niềm tin mà còn giúp người dân nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn TTĐT, TTCC”, bà Lê Thị Tâm, tổ dân phố Tạnh Xá 2, phường Hạc Thành cho biết.

Đi qua những tuyến phố chật hẹp, vỉa hè bị lấn chiếm, hàng hóa bày bán tràn lan... trước đây và nay được “thênh thang ta bước”, cảm giác thực sự thoải mái và an toàn. Việc thiết lập TTĐT, TTCC không còn là những cuộc “đẩy - kéo” căng thẳng mà trở thành giải pháp căn cơ, giúp duy trì đường thông, hè thoáng một cách bền vững.