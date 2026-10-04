Trách nhiệm trước những livestream phản cảm

Ở đó, người livestream (streamer) càng thực hiện những hành động khác thường, người xem càng tò mò theo dõi, thậm chí nhiều người sẵn sàng chi tiền để yêu cầu thử thách tiếp theo. Các yêu cầu ngày càng nặng nề, như streamer phải tự vả vào miệng, búng mũi, ăn những thứ mất vệ sinh… đến việc phải thực hiện những hành động nguy hiểm, gây đau đớn cho bản thân. Điều đáng nói là những phiên livestream như vậy thu hút hàng ngàn, có khi lên đến cả chục ngàn người theo dõi.

Khi sự chịu đựng của một người trở thành thứ để người khác thưởng thức, trả tiền và cổ vũ, câu chuyện không còn đơn thuần là vài phút giải trí trên mạng. Hôm nay là một thử thách gây đau, ngày mai có thể phải nghĩ ra điều gây sốc hơn để giữ người xem. Từ chỗ tìm kiếm sự chú ý, streamer dễ bị cuốn vào cuộc đua liên tục đẩy giới hạn của chính mình. Điều đáng nói là người xem trong những trường hợp này không đứng ngoài cuộc. Khác với một video được biên tập và đăng tải, cách phát sóng trực tiếp, livestream cho phép khán giả gửi phản ứng và tác động gần như ngay lập tức đến những gì đang diễn ra. Điều đó trở thành lý do để người trước màn hình tiếp tục hành động.

Trách nhiệm trước hết vẫn thuộc về người tạo nội dung đối với những gì họ lựa chọn đưa lên mạng. Nhưng sâu xa hơn là trách nhiệm của các nền tảng khi cần có những công cụ mạnh mẽ, cương quyết hơn để ngăn chặn những nội dung nguy hiểm, phản cảm, đặc biệt khi chúng có nguy cơ khuyến khích người khác bắt chước. Và cũng không thể không nhắc đến vai trò của người xem. Một người có thể nghĩ tương tác của mình chẳng đáng kể, nhưng hàng trăm, hàng ngàn hành động tương tự lại tạo nên sức hút và nguồn thu lớn cho một phiên phát sóng.

Chính vì vậy, xây dựng môi trường mạng lành mạnh không thể chỉ trông chờ vào trách nhiệm của một cá nhân, đơn vị cụ thể mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Người sáng tạo có trách nhiệm với nội dung đăng tải, nhà cung cấp đảm bảo nền tảng không chứa các nội dung xấu độc và người sử dụng tỉnh táo với lựa chọn của mình. Khi đó, những nội dung xấu, độc như lấy sự đau đớn, nguy hiểm hay phản cảm làm cách mua vui... khó có cơ hội trở thành một hình thức giải trí được lan rộng.