Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, cô chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục của nhà trường.

Cô giáo Vũ Thị Thúy Liễu luôn tận tâm trong từng giờ lên lớp, dành tình yêu thương và sự quan tâm cho học trò.

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp đại học, cô Vũ Thị Thúy Liễu bắt đầu công tác trong ngành Giáo dục. Gần ba thập kỷ đứng trên bục giảng, cô luôn tâm niệm mỗi học sinh đều có đặc điểm, khả năng và hoàn cảnh riêng, cần được quan tâm, khích lệ và tạo điều kiện phát triển.

Với cô, dạy học không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình bồi dưỡng nhân cách, giúp các em hình thành những phẩm chất tốt đẹp.

Hiện đảm nhiệm công tác chủ nhiệm lớp 1A2, cô Liễu đặc biệt chú trọng rèn nền nếp, kỹ năng đọc, viết và tính toán cho học sinh ngay từ những năm đầu cấp.

Bằng sự kiên trì, gần gũi cùng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng, cô giúp các em từng bước hình thành thói quen học tập, trở nên tự tin và chủ động hơn. Lớp do cô chủ nhiệm duy trì tỷ lệ chuyên cần 100%; toàn bộ học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

Sự tận tâm của cô còn được thể hiện qua cách ứng xử gần gũi, tình cảm với học trò trong từng hoạt động hằng ngày. Em Đào Ngọc Bích, học sinh lớp 5A1, chia sẻ: Cô Liễu rất hiền lành, tận tụy và thương yêu học sinh. Trong giờ học, cô giảng bài hay, dễ hiểu; ngoài đời thường, cô gần gũi, ấm áp như người mẹ.

Song song với việc chăm lo cho học sinh, cô Liễu luôn chủ động trau dồi chuyên môn, cập nhật những yêu cầu mới của chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Cô tích cực đổi mới phương pháp theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào các hoạt động dạy học.

Trên cương vị Tổ trưởng Tổ 1, Chi ủy viên, cô còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp, cùng xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, trách nhiệm.

Các buổi sinh hoạt chuyên môn được Trường Tiểu học Phú Lạc duy trì thường xuyên, tạo điều kiện để giáo viên trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Chia sẻ về công việc, cô Liễu cho biết, niềm vui lớn nhất mỗi ngày đứng lớp là được nhìn thấy nụ cười và sự tiến bộ của học sinh. Khi các em biết đọc, biết viết, tự tin hơn trong học tập cũng là động lực để cô tiếp tục đổi mới phương pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, đáp lại niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh.

Cô Bùi Thị Kim Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Lạc, nhận xét: Cô Liễu có năng lực chuyên môn vững vàng, luôn tiên phong trong chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học. Tình yêu thương học sinh cùng tinh thần trách nhiệm của cô có sức lan tỏa tích cực, trở thành tấm gương và động lực phấn đấu cho đội ngũ giáo viên trẻ.

Sự ghi nhận ấy còn được thể hiện qua nhiều danh hiệu, phần thưởng mà cô đạt được, tiêu biểu như Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2013-2014; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cùng các giấy khen của địa phương và ngành Giáo dục.

Bằng tình yêu nghề, sự tận tâm với học trò và tinh thần trách nhiệm trong công việc, cô giáo Vũ Thị Thúy Liễu đang từng ngày lan tỏa những giá trị tốt đẹp của nghề giáo.

Sự tận tụy, những đổi mới trong giảng dạy và tinh thần sẻ chia với đồng nghiệp của cô là minh chứng cho phẩm chất của người giáo viên luôn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục.