Trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Những kết quả tích cực

Đánh giá của UBND tỉnh nêu rõ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị đã tăng cường công tác TCD, giải quyết KNTC; chỉ đạo thực hiện nền nếp công tác TCD, tiếp nhận, xử lý đơn, nâng cao chất lượng công tác giải quyết KNTC.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ công tác TCD định kỳ tại Trụ sở TCD của tỉnh. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác TCD của lãnh đạo tỉnh được nâng lên rõ rệt. Việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh sau các phiên TCD được quan tâm. Vì vậy, các nội dung KNTC, KNPA của công dân được xử lý, giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Qua thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra tỉnh giúp các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại để thực hiện đúng quy định của pháp luật - Ảnh: B.T

Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hoài Nam cho biết: Thanh tra tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết KNTC, tổ chức TCD. Đồng thời, tập trung rà soát và phối hợp để giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Các cấp, ngành quan tâm bố trí cán bộ bảo đảm năng lực, trách nhiệm để tiếp, trả lời, hướng dẫn xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của công dân.

Thanh tra tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác TCD, giải quyết KNTC. Qua đó, chỉ ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm, giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục để thực hiện tốt hơn và đúng quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu.

"Đặc biệt, thực hiện kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về công tác TCD, xử lý, giải quyết đơn thư, các cấp, sở, ban, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu kiện; chỉ đạo tiếp nhận, xử lý đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính, giải quyết ngay từ đầu nhằm hạn chế thấp nhất các bức xúc, kiến nghị, KNTC của công dân.

Đồng thời, bảo đảm công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư kịp thời, đúng thẩm quyền, chính xác, khách quan, có lý, có tình và đúng thời hạn pháp luật quy định; không để phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp; thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và công khai các quyết định giải quyết KN, kết luận TC, kết luận thanh tra, kiểm tra đã có hiệu lực pháp luật.

Qua đó, các địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả chủ trương hướng về cơ sở trong giải quyết KNTC và tích cực chỉ đạo tiếp nhận, giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp", Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm.

Hạn chế và nguyên nhân

Bên cạnh các kết quả tích cực, đánh giá của UBND tỉnh cũng chỉ rõ, công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC ở một số vụ việc còn kéo dài; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC có lúc chưa thật sự chặt chẽ, thống nhất.

Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tăng. Trong khi biên chế và nguồn nhân lực chuyên môn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ; việc sắp xếp, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ TCD, giải quyết KNTC... ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự phù hợp. Đặc biệt, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và năng lực, kỹ năng xử lý các vụ việc chưa đáp ứng yêu cầu mới.

Theo Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Chơn Hòa, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều quy định mới của Trung ương, Chính phủ và Thanh tra Chính phủ được ban hành, đặc biệt là trong phân định thẩm quyền giải quyết đơn thư KNTC, xử lý vi phạm hành chính…, quá trình áp dụng ban đầu còn một số vướng mắc, lúng túng.

Quá trình sáp nhập, đội ngũ làm công tác thanh tra, TCD, giải quyết KNTC, ở cả cấp tỉnh và cấp xã đều được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nên quá trình tiếp cận và thực hiện nhiệm vụ ban đầu còn bộc lộ nhiều hạn chế. Kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu của mô hình hoạt động mới. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức chưa được thực hiện thường xuyên.

Một nguyên nhân nữa, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng, số lượng đơn thư phát sinh nhiều. Bên cạnh đó, do không còn cấp huyện, các đơn khiếu nại lần 2 được chuyển lên cấp tỉnh làm tăng đột biến số lượng vụ việc tại các đơn vị cấp tỉnh, nên một số vụ việc chưa được xử lý kịp thời.

Trong 9 tháng năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp 3.398 lượt/2.191 công dân/1.916 vụ việc. Qua phân loại, xử lý đơn thuộc thẩm quyền, có 153 đơn KN (tăng 85 đơn so với cùng kỳ năm trước) với 128 vụ việc về đất đai, chế độ, chính sách...; 80 đơn TC (tăng 40 đơn so với cùng kỳ năm trước) với 57 vụ việc về hành chính, tham nhũng, tư pháp...; 2.827 đơn KNPA về chế độ, chính sách, đất đai... và 1.904 đơn không thuộc thẩm quyền, trong đó đã hướng dẫn công dân 389 đơn, chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.515 đơn.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

Để nâng cao chất lượng công tác TCD, xử lý, giải quyết đơn thư KNTC, KNPA, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu nghiêm túc khắc phục kịp thời các hạn chế, tồn tại. Đặc biệt, tiếp tục quán triệt việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC, KNPA. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật TCD, Luật KN, Luật TC, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về công tác này; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, các cơ quan Trung ương trong công tác TCD, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC của công dân.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức TCD định kỳ tại phiên TCD của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu tại Trụ sở TCD của tỉnh và của các địa phương. Các sở, ban, ngành, địa phương duy trì thường xuyên công tác TCD tại cơ quan, đơn vị và thực hiện xử lý đơn KNTC kịp thời, đúng quy định.

Đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc giải quyết vụ việc đã chuyển theo thẩm quyền và báo cáo đúng thời gian quy định của Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh. UBND các xã, phường, đặc khu và các sở, ban, ngành thực hiện kịp thời các nội dung thông báo kết luận các phiên TCD định kỳ và ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC đã có hiệu lực pháp luật.