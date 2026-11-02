Trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong môi trường doanh nghiệp

Đóng mới tàu biển xuất khẩu tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu Hyundai Việt Nam. (Ảnh: THÁI VŨ)

Trong môi trường doanh nghiệp, yêu cầu này cần được cụ thể hóa bằng chất lượng công việc, tinh thần nêu gương, ý thức kỷ luật và những đóng góp thiết thực của mỗi đảng viên.

Nêu gương bằng hành động, khẳng định giá trị của người đảng viên

Một trong những yêu cầu xuyên suốt của công tác xây dựng Đảng là mỗi đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Trong môi trường doanh nghiệp, trách nhiệm nêu gương của đảng viên trước hết được thể hiện qua năng lực chuyên môn, chất lượng công việc, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm với tập thể. Trước những khó khăn, vướng mắc, mỗi đảng viên không né tránh, đùn đẩy, mà mạnh dạn đề xuất sáng kiến, cải tiến quy trình trong phạm vi nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về những việc mình đảm nhận.

Thực tiễn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS), việc khẳng định vai trò người đảng viên có ý nghĩa đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đảng bộ HVS có 5 chi bộ với 71 đảng viên, trong khi lực lượng lao động toàn doanh nghiệp có hơn 4.500 người. Đặc thù sản xuất liên tục, làm việc theo ca, kíp đặt ra những yêu cầu riêng đối với việc duy trì sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị, tư tưởng và gắn kết đội ngũ đảng viên.

Trong khi đó, tổ chức đảng không trực tiếp quyết định công tác nhân sự hay điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi vậy, vai trò nêu gương của đảng viên càng cần được khẳng định từ chính vị trí công tác, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Xác định rõ định hướng, Đảng bộ HVS chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, phù hợp đặc thù sản xuất và điều kiện làm việc của đảng viên. Bên cạnh duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai qua nhiều hình thức giúp đảng viên cập nhật thông tin kịp thời, duy trì kết nối dù làm việc theo ca, kíp. Việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với nhiệm vụ chuyên môn, ý thức chấp hành kỷ luật, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và tinh thần hỗ trợ đồng nghiệp.

Theo ông Lê Văn Toàn, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy HVS, vai trò của tổ chức đảng trước hết thể hiện ở sự tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong công việc, chất lượng lao động và những đóng góp cụ thể cho doanh nghiệp, người lao động. Khi đối tác và đồng nghiệp nhận thấy đảng viên có trách nhiệm, lời nói đi đôi với việc làm, tổ chức đảng sẽ tạo dựng được uy tín từ thực tiễn. Đây cũng là cách cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 24-NQ/TW trong điều kiện hoạt động của doanh nghiệp.

Đánh giá về vai trò nêu gương của đội ngũ đảng viên, ông Jin Sang Ho, Tổng Giám đốc HVS cho biết, phần lớn đảng viên trong Công ty là những cán bộ quản lý và người lao động tiêu biểu, luôn nỗ lực trong công việc, tạo sức lan tỏa để đồng nghiệp học tập, noi theo.

Gắn trách nhiệm kinh doanh với lợi ích người lao động và xã hội

Trong môi trường doanh nghiệp, tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên còn thể hiện ở ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn đạo đức kinh doanh, tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và xã hội. Cùng với đó là tinh thần chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nỗ lực cùng tập thể tìm giải pháp tháo gỡ. Khi quyền lợi chính đáng được quan tâm, tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận trong lao động, sản xuất được củng cố, người lao động sẽ có thêm động lực gắn bó, phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Ở mỗi doanh nghiệp, thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc không chỉ quyết định chất lượng đời sống người lao động, mà còn tác động trực tiếp sự ổn định của nguồn nhân lực cũng như hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhận thức rõ điều đó, bên cạnh đề cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên, Đảng ủy HVS chú trọng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chăm lo đời sống người lao động và xây dựng môi trường làm việc đoàn kết.

Những kết quả này được tạo nên bởi nhiều yếu tố, song việc phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, duy trì nền nếp hoạt động của tổ chức đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể đã góp phần củng cố ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người lao động. Đây là những điều kiện quan trọng để xây dựng môi trường làm việc ổn định, kỷ cương, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Thực tiễn tại nhiều doanh nghiệp đã cho thấy, nêu gương không phải là yêu cầu chỉ thể hiện ở những thời điểm đặc biệt, mà phải được chứng minh bằng sự nhất quán, xuyên suốt trong lao động, sản xuất. Vai trò nêu gương của đảng viên vừa là thực hiện tốt trách nhiệm cá nhân, đồng thời được thể hiện ở khả năng tạo dựng niềm tin, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và khơi dậy ý thức cống hiến trong tập thể. Đây cũng là cách cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW, khi đưa yêu cầu về đạo đức, trách nhiệm và nêu gương thành chuẩn mực ứng xử được duy trì thường xuyên trong môi trường doanh nghiệp.