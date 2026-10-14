Trách nhiệm, đổi mới từ những nữ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trách nhiệm trong những nhiệm vụ mới, khó

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng tham mưu. Với cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng, mỗi phương án đề xuất đều phải được nghiên cứu kỹ, bảo đảm đúng quy định, phù hợp thực tiễn và góp phần duy trì hoạt động thông suốt của bộ máy.

Trực tiếp tham mưu về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, vị trí việc làm và công tác cán bộ, đồng chí Phạm Thị Trang, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh, tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định, hướng dẫn phục vụ quá trình sắp xếp. Đồng chí tham gia tham mưu 51 văn bản của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 49 văn bản thuộc thẩm quyền lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và công tác cán bộ. Trong đó có các nội dung về điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại 56 xã, phường mới trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Trang (bên trái), chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi phương án tham mưu không chỉ liên quan đến cơ cấu tổ chức mà còn tác động trực tiếp đến việc bố trí, sử dụng nhân lực và khả năng vận hành của bộ máy sau sắp xếp. Đồng chí Phạm Thị Trang chia sẻ: Trong quá trình thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, yêu cầu tiến độ gấp. Vì vậy, tôi luôn chủ động nghiên cứu kỹ các quy định, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tham mưu phương án phù hợp. Đặc biệt, trong bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phải bảo đảm khách quan, đúng quy định, phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn và vị trí việc làm, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, đồng chí còn tham gia tham mưu công tác tuyển dụng, quản lý biên chế, xây dựng vị trí việc làm và các nhiệm vụ thường xuyên của lĩnh vực tổ chức cán bộ. Hai năm liên tiếp 2024, 2025, đồng chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2024 - 2025 và thành tích tiêu biểu trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Những kết quả này ghi nhận nỗ lực của cá nhân, đồng thời cho thấy vai trò của đội ngũ cán bộ tham mưu trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh.

Chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả công việc

Trong công tác chuyển đổi số, khối lượng dữ liệu lớn, yêu cầu chính xác và đồng bộ cao đòi hỏi cán bộ phải chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc. Được giao phụ trách hệ thống cơ sở dữ liệu đảng viên của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Mã Thị Hồng Chuyên, chuyên viên Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động rà soát, tham mưu làm sạch dữ liệu ngay từ đầu năm 2026, tạo thuận lợi khi Trung ương triển khai yêu cầu chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0.

Đồng chí Mã Thị Hồng Chuyên, chuyên viên Phòng Tổ chức đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu.

Với sự tích cực hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, đến ngày 12/3/2026, Đảng bộ tỉnh hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu theo yêu cầu; tất cả các tiêu chí cần làm sạch đều đạt kết quả bằng 0, sớm hơn thời hạn Trung ương quy định 6 ngày.

Chia sẻ về khó khăn trong số hóa hồ sơ đảng viên, đồng chí Mã Thị Hồng Chuyên cho biết, khối lượng hồ sơ lớn, trong khi phần mềm hỗ trợ chưa đồng bộ, khiến quá trình xử lý mất nhiều thời gian. Trước thực tế đó, đồng chí chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương, nghiên cứu, đề xuất ứng dụng phần mềm hỗ trợ. Sau khi được kiểm tra, xác nhận bảo đảm an toàn, các công cụ được đưa vào sử dụng, góp phần rút ngắn thời gian xử lý, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao hiệu quả công việc.

Theo kết quả tổng hợp ngày 23/9/2026, tỷ lệ số hóa hồ sơ đảng viên của Đảng bộ tỉnh đạt 25,69%, xếp thứ 12 trong 39 đảng bộ được thống kê trên toàn quốc. Dù tiến độ tiếp tục được cải thiện, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn về hạ tầng, đường truyền và phần mềm.

Đáng chú ý, trong nhiệm vụ chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, từ việc chủ động nghiên cứu yêu cầu của Trung ương, đồng chí tham mưu đề xuất mục tiêu hoàn thành sớm với tỷ lệ chuẩn hóa 100%. Đến ngày 5/10/2026, Đảng bộ tỉnh hoàn thành chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu tổ chức đảng, trước thời hạn kế hoạch của tỉnh 5 ngày và trước yêu cầu của Trung ương 55 ngày. Kết quả này tạo nền tảng phục vụ đồng bộ thông tin với các ứng dụng như sổ tay đảng viên điện tử và thủ tục hành chính công.

Tận tụy, thận trọng trong từng nhiệm vụ tham mưu

Công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy từ tháng 6/2024, đồng chí Triệu Thị Thương, chuyên viên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, được phân công tham mưu về bảo vệ chính trị nội bộ và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị của tỉnh. Đồng chí chủ động nghiên cứu, học hỏi, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự đặt ra yêu cầu cao về cả tiến độ và chất lượng. Cùng với tập thể phòng, đồng chí tham gia rà soát, thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự phục vụ chỉ định ban chấp hành đảng bộ các xã, phường mới, nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đặc thù công việc đòi hỏi phải nắm chắc quy định, nghiên cứu kỹ hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và thẩm quyền.

Đồng chí Triệu Thị Thương, chuyên viên Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định mới để vận dụng vào thực tiễn công tác tham mưu.

Chia sẻ về công việc được giao, đồng chí Triệu Thị Thương cho biết, mỗi hồ sơ nhân sự đều đòi hỏi sự cẩn trọng, khách quan và tinh thần trách nhiệm cao. Vì vậy, bản thân luôn chủ động cập nhật các quy định mới, nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu, kịp thời trao đổi với đồng nghiệp và các cơ quan liên quan để xử lý những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm chất lượng tham mưu.

Cùng với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng chí tham gia tham mưu đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, trọng tâm là đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tích cực tham gia triển khai phần mềm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh tại các đơn vị. Những nỗ lực trong công tác của đồng chí được ghi nhận bằng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2025 cùng các hình thức khen thưởng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy trong các phong trào thi đua.

Ba nữ cán bộ đảm nhiệm ba lĩnh vực chuyên môn khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức đổi mới. Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nữ cán bộ, đồng chí Lê Hải Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức đổi mới là những yếu tố giúp các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù ở lĩnh vực chuyên môn nào, mỗi người đều chủ động học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, tìm cách tháo gỡ khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu.

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2026) là dịp ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Bằng năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong từng công việc, các nữ cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cao Bằng đang góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng ngành ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.