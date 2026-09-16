Trách nhiệm của VKSND tối cao trong triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1790/QĐ-TTg ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (Kế hoạch).

Mục đích ban hành Kế hoạch nhằm xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kể từ ngày 1/3/2027, Luật được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, đầy đủ trên phạm vi cả nước.

Đồng thời, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kế hoạch đưa ra các nội dung nhiệm vụ cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai, thực hiện.

Cụ thể: Các Bộ, cơ quan ngang bộ, TAND tối cao, VKSND tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, (sau đây gọi chung là các Bộ, cơ quan trung ương), Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật để xác định văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Luật và gửi kết quả về Bộ Tư pháp trong tháng 1/2027.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát trong tháng 2/2027.

VKSND khu vực 11- Nghệ An tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh tại một trường học. (Ảnh minh hoạ)

Trong tháng 12/2026, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Bộ Tài chính xây dựng và ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Cũng theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Thời gian thực hiện: Quý IV/2026 - Quý I/2027.

UBND cấp tỉnh tổ chức quán triệt cho các cơ quan, đơn vị của UBND cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan bằng hình thức phù hợp. Thời gian thực hiện trong Quý I, Quý II/2027.

Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật từ tháng 9/2026 - Quý I/2027.

Trước ngày 20/4/2027, Bộ Tư pháp ban hành văn bản hoặc tập huấn hướng dẫn rà soát; các Bộ, cơ quan trung ương rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

UBND cấp tỉnh rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã tại địa phương.

UBND cấp xã rà soát, kiện toàn báo cáo viên pháp luật cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã.

Trước ngày 1/3/2027, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc rà soát, kiện toàn, thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Các Bộ quản lý nhà nước liên quan đến đối tượng đặc thù thuộc phạm vi quản lý, bao gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo triển khai các chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù theo quy định của Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất ban hành chương trình, đề án cụ thể về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù và tổ chức triển khai sau khi được ban hành (nếu có).

Hằng năm, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài…

Ngoài ra, Kế hoạch nêu rõ: Đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp về pháp luật, tổ chức khác có liên quan chỉ đạo triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, hiệu quả.