Trách nhiệm của VKSND tối cao trong triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 15/2026/QH16 (Luật) được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch nhằm xác định cụ thể công việc, thời hạn, tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về bồi thường nhà nước, nhất là các điểm mới của Luật cho các cấp, các ngành và Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức và năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; xác định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, của các bộ, ngành, địa phương, TAND tối cao, VKSND tối cao trong công tác tổ chức thi hành Luật. Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về bồi thường nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Một buổi công khai xin lỗi công dân theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. (Ảnh minh hoạ)

Một trong những yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tư pháp với TAND tối cao, VKSND tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

Kế hoạch nêu rõ các nội dung gồm: Tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật; rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật để kịp thời bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành văn bản mới bảo đảm phù hợp với Luật; tổ chức truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác bồi thường nhà nước; công bố, công khai thủ tục hành chính về bồi thường nhà nước theo quy định; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; rà soát, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước.

Đáng chú ý, Kế hoạch nêu rõ trách nhiệm của VKSND tối cao. Cụ thể, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến; thời gian hoàn thành trong Quý IV năm 2026.

Trên cơ sở kết quả triển khai thi hành Luật của Bộ Tư pháp, các bộ, ngành tổ chức quán triệt, triển khai thi hành Luật đến công chức làm công tác bồi thường nhà nước trong bộ, ngành mình bằng hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với TAND tối cao, VKSND tối cao, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Mặt khác, đề nghị TAND tối cao, VKSND tối cao tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức, tài liệu giới thiệu về điểm mới của Luật, tài liệu hỏi đáp, hướng dẫn nghiệp vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình…