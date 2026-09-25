Trách nhiệm của Sở An toàn thực phẩm, Sở Y tế khi xảy ra ngộ độc?

Quy chế áp dụng đối với các sở, ban, ngành TP.HCM; UBND các phường, xã, đặc khu; cơ sở y tế; cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác điều tra ngộ độc thực phẩm.

Phối hợp kịp thời, thống nhất

Theo quy chế, việc phối hợp điều tra ngộ độc thực phẩm phải bảo đảm chủ động, kịp thời, đồng bộ, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị theo quy định pháp luật.

Việc điều tra và kết luận nguyên nhân ngộ độc thực phẩm phải được thực hiện khách quan, chính xác trên cơ sở tổng hợp kết quả các bước điều tra theo quy định hiện hành.

Cơ quan chủ trì điều tra có trách nhiệm điều phối các hoạt động; các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp, chuyển giao thông tin, hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra theo yêu cầu.

Thông tin về vụ ngộ độc phải được cung cấp kịp thời, chính xác, khách quan, trung thực và thống nhất theo chức năng, nhiệm vụ.

Vụ ngộ độc thực phẩm ở xảy ra ở Trường Tuệ Đức khiến hàng chục học sinh nhập viện.

Việc phối hợp có thể thực hiện thông qua trao đổi trực tiếp, văn bản, điện thoại, thư điện tử hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định.

Cơ quan chủ trì vụ việc được chủ động triển khai, tổ chức và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, đồng thời cử cán bộ tham gia khi có yêu cầu. Trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì tổ chức họp hoặc làm việc trực tiếp để thống nhất biện pháp xử lý.

Quy chế cũng yêu cầu việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến tiến độ điều tra.

Thành phố ưu tiên trao đổi, chia sẻ thông tin qua các nền tảng số và hệ thống thông tin dùng chung về an toàn thực phẩm sau khi được đưa vào vận hành nhằm rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý thông tin.

Sở An toàn thực phẩm chủ trì các vụ việc nghiêm trọng

Theo quy chế, Sở An toàn thực phẩm là cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức điều tra đối với các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại khu công nghiệp, khu chế xuất; trong các cơ sở giáo dục từ cấp trung học phổ thông trở lên; vụ việc liên quan từ 2 phường, xã, đặc khu trở lên hoặc có trường hợp tử vong.

Sở này có trách nhiệm tiếp nhận thông tin ban đầu, xác định cơ quan chủ trì điều tra theo quy định; đồng thời chủ trì tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân đối với các vụ ngộ độc thực phẩm thuộc thẩm quyền.

TP.HCM phân rõ trách nhiệm khi xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Trong khi đó, Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh và điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm; thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm và các biện pháp chuyên môn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh.

Sở Y tế cũng phải kịp thời thông tin, báo cáo vụ ngộ độc cho cơ quan đầu mối và các cơ quan liên quan theo quy định; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM xác định, loại trừ các khả năng do dịch bệnh, ngộ độc hóa chất hoặc hiệu ứng dây chuyền đối với vụ việc liên quan.