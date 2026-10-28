Trách nhiệm của phụ huynh khi giao xe cho con chưa đủ tuổi gây tai nạn thương tâm

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận trình báo về việc xe khách bị ném đá trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Công an xã Bảo Thắng đã khẩn trương xác minh, làm rõ nhóm 12 thiếu niên liên quan. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng lái xe, hành khách và những người tham gia giao thông.