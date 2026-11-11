Trách nhiệm của KOL, KOC và tiêu dùng thông minh

Chương trình do Bộ Công Thương chủ trì, giao Báo Công Thương, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Trường Đại học Thương mại và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Chương trình thuộc Đề án Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026- 2030.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương cho biết, khảo sát của AsiaKOL- một công ty và nền tảng công nghệ chuyên về tiếp thị người ảnh hưởng cho thấy, có 77% người tiêu dùng trực tuyến Việt Nam từng mua hàng theo gợi ý của KOL, KOC. Con số này cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của những người sáng tạo nội dung đối với hành vi mua sắm. Tuy nhiên, khi niềm tin của người tiêu dùng được đặt vào hình ảnh, uy tín của người giới thiệu sản phẩm, những thông tin thiếu chính xác hoặc chưa được kiểm chứng cũng có nguy cơ gây ra hậu quả lớn.

Câu chuyện về vụ kẹo rau củ Kera được KOL/KOC quảng cáo sai sự thật là bài học về trách nhiệm của người có ảnh hưởng khi tham gia quảng bá sản phẩm. Một lời giới thiệu thiếu kiểm chứng, sai sự thật có thể lan truyền qua hàng triệu lượt xem, tác động tới quyết định mua sắm và quyền lợi của nhiều người.

Các hoạt động giao lưu, tuyên truyền về tiêu dùng thông minh trên nền tảng số tại chương trình.

Cùng chia sẻ về vai trò của giáo dục trong hình thành thói quen tiêu dùng, PGS, TS Nguyễn Đức Nhuận, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại cho rằng, tiêu dùng thông minh không đơn thuần là lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính. Trong môi trường thông tin bùng nổ, người tiêu dùng cần có khả năng đánh giá, phân biệt thông tin hữu ích với thông tin sai lệch, nhận diện những nội dung quảng cáo thiếu minh bạch trước khi quyết định mua hàng. Đây là những kỹ năng quan trọng mà sinh viên cần được tiếp cận và rèn luyện, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm với bản thân và xã hội khi tham gia môi trường số.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Quỳnh Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh KOL và KOC ngày càng có sức ảnh hưởng đến quyết định mua sắm, đặc biệt là giới trẻ và sinh viên, những người quảng bá sản phẩm cần thực hiện ba trách nhiệm chính: Minh bạch trong quảng cáo, KOL, KOC phải thông báo rõ ràng cho người tiêu dùng biết nội dung mình đăng tải là quảng cáo, không được khiến người xem nhầm lẫn đó chỉ là trải nghiệm hay đánh giá cá nhân.

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình.

Đặc biệt, cần kiểm chứng thông tin sản phẩm: Trước khi giới thiệu, quảng bá, KOL, KOC cần chủ động tìm hiểu, xác minh chất lượng, công dụng và tính chính xác của thông tin sản phẩm, không chỉ dựa vào thông tin do nhãn hàng hoặc trợ lý cung cấp. Cùng với đó, KOL, KOC phải chịu trách nhiệm về nội dung quảng bá: Nếu cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoặc gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, KOL, KOC có thể phải chịu trách nhiệm liên đới cùng nhãn hàng và bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, bà cũng nhấn mạnh mục tiêu của việc tuyên truyền pháp luật là giúp người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên, nâng cao nhận thức và kỹ năng lựa chọn sản phẩm.