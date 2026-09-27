Trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý dạy thêm, học thêm

Siết chặt quy định chuyên môn và nghĩa vụ khai báo của giáo viên

Theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT (hợp nhất từ Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT và Thông tư sửa đổi, bổ sung 19/2026/TT-BGDĐT), hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, đúng đối tượng (học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc ôn thi cuối cấp theo kế hoạch) và tuyệt đối không cắt giảm chương trình chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm.

Đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường, khung pháp lý đặt ra yêu cầu minh bạch rất cao đối với đội ngũ nhà giáo. Cụ thể, tại khoản 3 Điều 6 của văn bản hợp nhất, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường bắt buộc phải báo cáo với hiệu trưởng hoặc người đứng đầu nhà trường về các nội dung: môn học, địa điểm, hình thức và thời gian tham gia.

Theo quy định, hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm kéo dài. Ảnh minh hoạ: HB

Bên cạnh đó, giáo viên còn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ứng xử của nhà giáo, đồng thời chủ động cập nhật thông tin nếu có thay đổi về mối quan hệ với tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm nhằm phòng ngừa triệt để xung đột lợi ích.

Về phía cơ sở tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, mức thu học phí hoàn toàn do các bên thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện. Tuy nhiên, các cơ sở này bắt buộc phải đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính, kế toán và phải công khai minh bạch các thông tin trước khi tuyển sinh (gồm danh sách giáo viên, môn học, thời lượng, địa điểm và mức thu) để phụ huynh và học sinh thuận tiện giám sát.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm kéo dài

Đảm nhận vai trò quản lý cao nhất tại đơn vị, Hiệu trưởng các nhà trường chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan quản lý cấp trên về chất lượng dạy thêm trong trường cũng như việc quản lý, sử dụng kinh phí tổ chức. Theo Điều 13 của văn bản hợp nhất, hiệu trưởng có nghĩa vụ xây dựng quy tắc ứng xử phù hợp, tổ chức quán triệt quy định đến toàn thể giáo viên, đồng thời tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi ý kiến, kiến nghị từ phía cha mẹ học sinh.

Đặc biệt, trong công tác quản lý ngoại vi, hiệu trưởng phải phối hợp theo dõi, kiểm tra hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên thuộc quyền quản lý. Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm, hiệu trưởng có trách nhiệm kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm. Văn bản pháp lý nhấn mạnh: Hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm kéo dài, phức tạp trong phạm vi đơn vị mình phụ trách.