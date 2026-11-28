Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 8 Nghị định số 353/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

1. Công dân trong độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc có nghĩa vụ học tập để hoàn thành giáo dục bắt buộc theo quy định của pháp luật. Công dân đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc nhưng chưa biết chữ hoặc chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình giáo dục trung học cơ sở được tạo điều kiện học tập phù hợp để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng theo quy định của pháp luật.

2. Gia đình, người giám hộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên trong độ tuổi quy định được học tập để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi và hoàn thành giáo dục bắt buộc; tạo điều kiện cho thành viên đã quá độ tuổi thực hiện giáo dục bắt buộc học tập để xóa mù chữ, hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chương trình giáo dục trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên tương ứng.

3. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ theo chức năng, nhiệm vụ.

* Bạn đọc Lê Thanh Bình ở thôn 22 Hoàng Xá, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ, hỏi: Chế độ đón tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng do UBND tỉnh, thành phố hoặc sở nội vụ tổ chức đến thăm cơ quan Trung ương được quy định như thế nào?

Trả lời: Chế độ đón tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng do UBND tỉnh, thành phố hoặc sở nội vụ tổ chức đến thăm cơ quan Trung ương được quy định tại khoản 13, Điều 13 Nghị định số 321/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

a) Tổ chức đón tiếp: Mức chi 150.000 đồng/người (kể cả cán bộ đi phục vụ đoàn và cán bộ đón tiếp) để bảo đảm các nội dung chụp ảnh lưu niệm, nước uống, trái cây, hoa tươi và các chi phí khác;

b) Quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân: Mức chi 1.000.000 đồng/người;

c) Trường hợp mời cơm thân mật đoàn đại biểu người có công: Thực hiện theo quy định về chi tiếp khách trong nước hiện hành.

Chế độ này được thực hiện từ ngày 1-1-2027.