Trách nhiệm, bản lĩnh trên tuyến đầu phòng, chống ma túy

Bám sát địa bàn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy

Là cán bộ trinh sát Công an phường Cam Đường, Đại úy Đinh Xuân Thạch xác định bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình là yêu cầu quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Anh thường xuyên có mặt tại địa bàn, kiên trì thu thập, xác minh thông tin, tìm hiểu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nghi vấn để tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng phương án đấu tranh.

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy - loại tội phạm thường hoạt động kín kẽ, manh động, liều lĩnh, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, anh luôn nêu cao cảnh giác, chủ động đánh giá tình hình, dự liệu các tình huống và đề xuất với chỉ huy phương án xử lý, bảo đảm an toàn.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đại úy Đinh Xuân Thạch đã trực tiếp tham gia đấu tranh, bắt giữ 19 vụ với 46 đối tượng phạm tội về ma túy. Tiêu biểu là vụ án bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Qua theo dõi hoạt động của các đối tượng, anh kịp thời báo cáo chỉ huy đơn vị, phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ triển khai phương án đấu tranh và cùng đồng đội trực tiếp tham gia bắt giữ.

Đại úy Đinh Xuân Thạch (áo trắng) tham gia bắt giữ đối tượng trong vụ án thu giữ 11.600 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Cùng với đấu tranh trực tiếp, Đại úy Đinh Xuân Thạch chú trọng công tác phòng ngừa, quản lý địa bàn. Anh phối hợp với các lực lượng liên quan rà soát, kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy đối với những người thuộc diện quản lý; theo dõi sự thay đổi về nơi cư trú, quan hệ xã hội và các biểu hiện bất thường để kịp thời phát hiện nguy cơ tái sử dụng trái phép chất ma túy, tái phạm, tham mưu biện pháp quản lý, giáo dục phù hợp.

Anh cũng phối hợp tuyên truyền, vận động người thuộc diện quản lý và gia đình chấp hành pháp luật; động viên người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Đại úy Đinh Xuân Thạch (thứ hai từ trái sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy Lào Cai.

Sự chủ động, trách nhiệm của Đại úy Đinh Xuân Thạch góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, phòng ngừa hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, giữ vững an ninh, trật tự tại phường Cam Đường.

Chủ động tham mưu, phát huy sức mạnh cộng đồng trong phòng ngừa ma túy

Không chỉ thể hiện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh trực tiếp với tội phạm, những cán bộ công an cơ sở còn phát huy sự năng động, sáng tạo trong tham mưu, triển khai các giải pháp phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Tại xã Bát Xát, Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc chủ động nghiên cứu đặc điểm địa bàn, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và lãnh đạo Công an xã triển khai các giải pháp xây dựng “Xã Bát Xát không ma túy”.

Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết phòng, chống ma túy.

Trong công tác tuyên truyền, anh chú trọng lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm người, từng địa điểm. Anh đã tham mưu, phối hợp triển khai treo 220 pa nô, áp phích tại 6 nhóm địa điểm: Cơ quan Đảng, chính quyền, Công an; khu dân cư, nhà văn hóa; cơ sở giáo dục; doanh nghiệp, cây xăng; cơ sở kinh doanh có điều kiện; các tuyến đường ra, vào trung tâm xã và điểm công cộng.

Bên cạnh tuyên truyền rộng rãi, anh tham mưu và trực tiếp cùng lực lượng chức năng thực hiện 88 lượt tuyên truyền đối với người thuộc diện quản lý sau cai nghiện, 50 lượt đối với người đang điều trị bằng methadone và 18 lượt đối với người thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Việc ký cam kết phòng, chống ma túy được triển khai đến 100% chi bộ, 17/17 trường học, 14/14 doanh nghiệp và 17/17 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn, góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân.

Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc cùng đồng nghiệp tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân trên địa bàn.

Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc còn tham mưu xây dựng mô hình “A lô! Tôi ở đây” nhằm quản lý, giáo dục, hỗ trợ người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone. Mô hình góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng, gia đình và cộng đồng trong quản lý, hỗ trợ người điều trị, hạn chế nguy cơ tái nghiện, tái phạm, giúp họ ổn định cuộc sống.

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc tích cực nắm tình hình, xác minh, thu thập thông tin và phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ.Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Bát Xát đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 11 đối tượng; đưa 1 người đi cai nghiện bắt buộc và lập hồ sơ đề nghị đưa 10 người vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc.

Việc kết hợp tuyên truyền, quản lý, hỗ trợ người điều trị, người sau cai nghiện với đấu tranh xử lý tội phạm đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại địa phương. Thông qua sự tham gia của gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, thôn, bản và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm vụ xây dựng địa bàn không ma túy từng bước trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng.

Ở hai địa bàn, với những cách làm khác nhau, Đại úy Đinh Xuân Thạch và Thượng úy Nguyễn Thế Tây Bắc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Những việc làm cụ thể của hai cán bộ công an cơ sở góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho Nhân dân.