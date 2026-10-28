John Cheeks, cư dân Washington, DC, Mỹ, mua vé Powerball ngày 6/1/2023 và lựa chọn các con số gắn với ngày sinh của người thân trong gia đình.

Ông không theo dõi trực tiếp kỳ quay số diễn ra vào ngày hôm sau mà kiểm tra kết quả trên website DC Lottery. Dãy số được hiển thị gồm 7, 15, 23, 32, 40 và số Powerball 2, trùng hoàn toàn với tấm vé ông đang giữ.

Giải độc đắc khi đó có giá trị khoảng 340 triệu USD, tương đương hơn 8.780 tỷ đồng. Cheeks tưởng mình đã trở thành chủ nhân khoản tiền khổng lồ, nhưng khi làm thủ tục nhận thưởng, ông được thông báo tấm vé không trúng giải.

Dãy số xuất hiện trên website không trùng với kết quả quay thưởng chính thức. Sau đó, Cheeks biết rằng các con số này bị đăng nhầm trong quá trình kiểm tra hệ thống trực tuyến.

Tra vé thấy trúng 8.780 tỷ đồng, người đàn ông đi nhận thưởng thì "ngớ người" khi nhận câu trả lời của công ty xổ số. Ảnh minh họa

Taoti Enterprises, nhà thầu vận hành website của DC Lottery, thời điểm đó đang thử nghiệm những thay đổi liên quan đến cài đặt múi giờ. Trong bản khai gửi tòa án, quản lý dự án Brittany Bailey cho biết dãy số dùng để kiểm tra đã bị đưa nhầm lên website Powerball chính thức thay vì môi trường thử nghiệm.

Dãy số sai được tải lên ngày 6/1, sớm hơn 1 ngày so với kỳ quay số thực tế vào ngày 7/1. Kết quả này vẫn tồn tại trên website DC Lottery đến ngày 9/1.

Cheeks yêu cầu các bên liên quan giải thích sai sót, đồng thời đặt câu hỏi về trách nhiệm khi website chính thức hiển thị dãy số trên vé của ông là kết quả trúng thưởng.

Tháng 2/2024, ông đệ đơn kiện Cơ quan Xổ số và Trò chơi D.C., tổ chức Powerball, Taoti Enterprises cùng các bên liên quan, yêu cầu được trả tiền thưởng hoặc bồi thường thiệt hại.

Luật sư của Cheeks lập luận rằng thân chủ có quyền nhận giải dựa trên kết quả đã được công bố. Trong trường hợp không được công nhận trúng độc đắc, ông vẫn có quyền yêu cầu bồi thường vì sự bất cẩn trong việc đăng tải và duy trì dãy số sai trên website.

Phía bị kiện cho rằng đây chỉ là lỗi kỹ thuật, không phải kết quả được tạo ra từ kỳ quay chính thức. Cơ quan Xổ số và Trò chơi D.C. cũng khẳng định vé trúng thưởng phải được xác thực bằng hệ thống trò chơi chuyên dụng, thay vì chỉ dựa vào thông tin hiển thị trực tuyến.

Vụ kiện còn dẫn lại sự cố tại bang Iowa vào tháng 11/2023, khi kết quả Powerball sai xuất hiện trên website khoảng 7 giờ. Khi đó, 6 tấm vé được trả tổng cộng 69 USD, trong khi các vé khác được giải quyết với mức thưởng từ 4 đến 200 USD. Tuy nhiên, trường hợp của Cheeks liên quan đến giải độc đắc trị giá 340 triệu USD, khiến tranh chấp trở nên phức tạp hơn nhiều.