Trà Vân: Đưa pháp luật vào trường bán trú, chung tay đẩy lùi bạo lực học đường

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã tập trung phổ biến những kiến thức pháp luật cơ bản về phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống xâm hại trẻ em. Ảnh: Vân Trà

Những lớp học pháp luật ở trường bán trú

Thực hiện chỉ đạo đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhân Ngày Pháp luật, Công an xã Trà Vân đã phối hợp với Đoàn xã và Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) TH&THCS Võ Chí Công tổ chức buổi tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Ngày 10/11, Công an xã tiếp tục phối hợp với Trường PTDTBT TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng mang nội dung phòng, chống bạo lực học đường đến với học sinh.

Với học sinh các trường bán trú, phần lớn thời gian trong tuần các em ăn, ở, sinh hoạt cùng nhau, xa sự quan tâm trực tiếp của cha mẹ. Một mâu thuẫn nhỏ nếu không được giải quyết đúng cách có thể trở thành xô xát, bắt nạt; một hành vi xâm hại nếu trẻ không biết nhận diện và không dám nói ra có thể kéo dài mà không ai hay biết. Vì vậy, trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ cho các em được xác định là việc cần làm thường xuyên.

Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, kết hợp tình huống thực tế gần gũi với lứa tuổi, cán bộ Công an xã giúp học sinh nhận diện các biểu hiện của bạo lực học đường như đánh nhau, xúc phạm, đe dọa, bắt nạt, cô lập bạn bè và bạo lực trên không gian mạng; đồng thời chỉ ra những dấu hiệu của hành vi xâm hại trẻ em. Các em cũng được phân tích nguyên nhân và hậu quả của những hành vi này đối với sức khỏe, tinh thần, danh dự và sự phát triển của bản thân, bạn bè.

Điều nhiều học sinh chưa biết là bạo lực học đường không chỉ bị nhà trường kỷ luật mà còn có thể bị xử lý theo pháp luật. Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, coi đây là trách nhiệm chung của nhà trường, gia đình và xã hội. Hành vi xâm hại sức khỏe, danh dự người khác có thể bị xử phạt vi phạm hành chính; trường hợp gây thương tích nghiêm trọng, người từ đủ 14 tuổi trở lên có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự, chẳng hạn tội cố ý gây thương tích (Điều 134). Các hành vi làm nhục người khác (Điều 155), quay clip, đăng tải hình ảnh xúc phạm bạn bè lên mạng cũng có thể bị xử lý.

Với hành vi xâm hại trẻ em, Luật Trẻ em năm 2016 nghiêm cấm mọi hình thức xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em; Bộ luật Hình sự có chế tài nghiêm khắc với các tội xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi. Khi gặp nguy hiểm, trẻ và gia đình có thể báo ngay cho Công an xã hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (miễn phí, 24/7).

Gắn kết Công an, nhà trường và gia đình

Bên cạnh kiến thức pháp luật, các em được hướng dẫn kỹ năng chủ động phòng ngừa, nhận biết nguy cơ và bảo vệ bản thân; biết ứng xử văn minh, giải quyết mâu thuẫn bằng lời nói thay vì nắm đấm; tôn trọng, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và không tham gia, cổ xúy cho hành vi bắt nạt, xúc phạm người khác.

Thông điệp được nhấn mạnh tại cả hai buổi tuyên truyền là không im lặng. Khi bản thân hoặc bạn bè bị đe dọa, bạo lực hay xâm hại, các em cần kịp thời chia sẻ với thầy cô, cha mẹ, người thân hoặc báo cho cơ quan Công an. Với học sinh bán trú, thầy cô chính là chỗ dựa gần gũi nhất, nên việc xây dựng niềm tin để các em dám nói ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Các buổi tuyên truyền không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh mà còn tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, Đoàn xã và gia đình trong quản lý, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Mỗi em học sinh khi trở về thôn, làng cũng có thể trở thành một “tuyên truyền viên nhỏ”, mang những hiểu biết pháp luật về chia sẻ với gia đình, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ trẻ em trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an xã Trà Vân kêu gọi mỗi học sinh biết tôn trọng, yêu thương, bảo vệ bản thân và bạn bè, kiên quyết nói không với bạo lực học đường và mọi hành vi xâm hại trẻ em, để mỗi ngôi trường thực sự là nơi an toàn, hạnh phúc: “Phòng, chống bạo lực học đường – Chung tay bảo vệ trẻ em – Xây dựng trường học an toàn, hạnh phúc!”./.