Trả trước 250.000 USD vẫn không chắc sẽ được nhận xe điện Roadster

Theo InsideEVs, Tesla Roadster cuối cùng đã thực sự ra mắt toàn cầu sau màn trình diễn nhào lộn và bay lượn trên không trung. Giữa các thông số kỹ thuật có phần điên rồ, Tesla Roadster kéo người dùng lại với một thực tế, rằng thời điểm bàn giao chính xác của mẫu xe điện này vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Trong thỏa thuận đặt chỗ để mua Tesla Roadster, hãng xe điện của Elon Musk cho biết không thể đảm bảo khi nào chiếc xe điện thực sự được bàn giao.

“Bạn hiểu rằng Tesla Roadster vẫn đang trong quá trình phát triển tại thời điểm ký kết Thỏa thuận này. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo khi nào xe của bạn sẽ thực sự được giao, hoặc liệu xe có được giao hay không”, nội dung thỏa thuận có đoạn.

Ngay phía trên đoạn nội dung này, Tesla lưu ý thỏa thuận đặt chỗ chỉ đơn thuần là một suất giữ chân trong hàng chờ - nguyên văn “a reservation” trong văn bản của Tesla.

Như vậy, bất chấp việc khách hàng phải trả trước số tiền lên đến 250.000 USD, đây vẫn không phải là một đơn đặt hàng chính thức đảm bảo nhận được xe. Thay vào đó, người “đặt giữ chỗ” chỉ nhận một vị trí xấp xỉ trong hàng chờ, trong trường hợp Tesla thực sự bán những chiếc xe này cho khách hàng phổ thông.

Thỏa thuận nói trên thậm chí nhấn mạnh rằng bất kỳ mức giá nào được đề cập chỉ là ước tính. Tesla cho biết các thông tin về Roadster được công bố tại buổi ra mắt đều có thể thay đổi từ nay cho đến thời điểm mở bán chính thức, dự kiến vào năm 2028.

Tuy nhiên, Tesla không bao gồm điều khoản cấm bán lại trong thỏa thuận đặt giữ chỗ - cách làm thường thấy của Tesla với các dòng xe sản xuất giới hạn.

Trước đây, Tesla từng đưa điều khoản cấm bán lại xe vào thỏa thuận mua hàng Cybertruck Foundation Series và Tesla Model S Signature Edition. Hãng xe điện Mỹ dù vậy lưu ý rằng các suất đặt chỗ cho Roadster là không thể chuyển nhượng.

Tin tốt là Tesla sẽ hoàn lại toàn bộ phần tiền khách hàng đã trả để giữ chỗ trong trường hợp người mua đổi ý, hoặc nếu Tesla không thể giao xe vì một lý do nào đó. Với những người đã cọc Roadster từ năm 2017, việc chờ đợi thêm 2 năm có lẽ không phải là vấn đề gì quá to tát.