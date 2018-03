Trả tinh hoàn từ bẹn về đúng chỗ cho bé 2 tuổi

Bệnh nhi không thấy tinh hoàn trái trong bìu từ lâu nên gia đình đưa đến BV kiểm tra. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, một tinh hoàn trái nằm trong ống bẹn bệnh nhi nên các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.

Ngày 20/3, bác sĩ Hoàng Văn Quỳnh (khoa Ngoại và Chuyên khoa, BV Sản Nhi Quảng Ninh) cho biết, vừa tìm và đưa tinh hoàn về đúng vị trí cho bé Nguyễn Lê Nhật M. (2 tuổi, TP.Hạ Long, Quảng Ninh).

Trước đó, bệnh nhi được đưa vào BV trong tình trạng không có tinh hoàn trong bìu trái. Gia đình cho biết, bệnh nhi không thấy tinh hoàn trái trong bìu từ lâu. Tuy nhiên, gần đây mới quyết định đưa bé đến BV để kiểm tra.

Tại BV, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cho thấy, một tinh hoàn trái nằm trong ống bẹn trái kích thước 1x0.5mm, tinh hoàn phải của trẻ bình thường.

Các bác sĩ BV Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện ca phẫu thuật

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tinh hoàn lạc chỗ và chỉ định phẫu thuật hạ lại tinh hoàn bằng phương pháp gây mê ngoài màng cứng cho bé.

Trong quá trình thực hiện, các bác sĩ tìm và bóc tách thừng tinh khỏi tổ chức xung quanh, tách ống phúc tinh mạc khỏi ống dẫn tinh và bó mạch tinh, tạo khoang chứa tinh hoàn và tiến hành hạ tinh hoàn xuống bìu trái cho trẻ.

Sau hơn 1 tiếng thực hiện, tinh hoàn trái của trẻ đã được đưa về đúng vị trí chức năng trong bìu.

Theo bác sĩ Quỳnh, tinh hoàn lạc chỗ là tình trạng tinh hoàn không nằm đúng vị trí (trong bìu) khi trẻ đã được sinh ra mà nằm trên đường di chuyển từ bụng qua ống bẹn, xuống bìu hoặc trong ổ bụng của trẻ.

Đối với các trường hợp tinh hoàn ẩn bẩm sinh, cần được phát hiện sớm và can thiệp khi trẻ trước 1-2 tuổi để giữ được chức năng sinh sản của tinh hoàn. Nếu để càng lâu thì nguy cơ cao mất cả chức năng sinh sản, sinh dục do nằm lạc vị trí quá lâu. Ngoài ra, các biến chứng khác có thể gặp do tinh hoàn ẩn như xoắn vặn tinh hoàn, chấn thương vỡ tinh hoàn ẩn…

"Phụ huynh có thể tự khám cho bé bằng cách nhìn bìu lép hoặc không sờ thấy tinh hoàn ở bìu là có thể chẩn đoán tinh hoàn bị lạc chỗ hoặc ẩn tinh hoàn. Khi đó, phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế khám và điều trị ngay cho bé", bác sĩ Quỳnh nói.

Như Ngọc