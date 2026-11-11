Trà Tiên Thiên phát huy giá trị chè vùng cao Lào Cai

Điểm khác biệt cốt lõi của Trà Tiên Thiên nằm ở triết lý sản xuất: Giữ gìn nét nguyên bản, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khác với mô hình canh tác công nghiệp, toàn bộ sản phẩm đều lấy nguyên liệu từ rừng chè cổ thụ tự nhiên tại Cao Sơn và dãy Hoàng Liên Sơn.

Gắn sản xuất với lao động bản địa

Theo ông Phan Quốc Tuấn, Giám đốc Sản xuất Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trà Tiên Thiên, nhà máy của doanh nghiệp đặt tại Cao Sơn, khu vực Mường Khương, Lào Cai. Lực lượng lao động chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tùy mùa vụ, cơ sở sử dụng khoảng 15–20 lao động, với tiền công từ 350.000 đến 500.000 đồng/ngày công. Việc tham gia thu hái, chế biến giúp người dân có thêm nguồn thu từ cây chè, đồng thời phát huy kinh nghiệm sản xuất tại vùng nguyên liệu.

Ông Tuấn cho biết doanh nghiệp sử dụng nguyên liệu từ những cây chè cổ thụ tại Cao Sơn và khu vực dãy Hoàng Liên Sơn. Theo đại diện công ty, các vùng nguyên liệu được khai thác không sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.

Định hướng của doanh nghiệp là giữ đặc trưng nguyên liệu, kiểm soát quá trình chế biến và tạo ra những sản phẩm có thể nhận diện bằng hương vị riêng của vùng chè.

Đa dạng sản phẩm từ nguyên liệu vùng cao

Từ nguồn chè thu hái, Trà Tiên Thiên phát triển các dòng bạch trà, lục trà, hồng trà và trà măng, đáp ứng những sở thích thưởng thức khác nhau.

Bạch trà được chế biến từ búp chè chọn lọc, chú trọng giữ hình dáng nguyên liệu và tạo vị thanh. Lục trà sử dụng nguyên liệu một tôm, hai lá, với yêu cầu kiểm soát từng công đoạn để giữ hương thơm đặc trưng.

Trà măng, còn được một số nơi gọi là trà móng rồng, được doanh nghiệp giới thiệu là sản phẩm chế biến từ những búp thu hái tại khu vực Hoàng Liên. Hồng trà được sản xuất từ nguyên liệu chè cổ thụ qua quy trình chế biến riêng.

Sự đa dạng sản phẩm giúp doanh nghiệp khai thác đặc điểm của từng loại nguyên liệu, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho khách hàng. Trong quá trình sản xuất, cơ sở kết hợp thiết bị với các công đoạn thủ công nhằm duy trì đặc trưng của từng dòng trà.

Theo ông Tuấn, sản lượng hiện ở mức khoảng một tấn chè khô mỗi năm. Với quy mô này, doanh nghiệp tập trung vào lựa chọn nguyên liệu và chất lượng từng mẻ chế biến.

Trà Tiên Thiên còn khẳng định vị thế trên trường quốc tế khi giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại cuộc thi Giải thưởng Lá Vàng danh giá của Úc (The Golden Leaf Awards), lấy các tiêu chuẩn quốc tế làm thước đo phát triển bền vững.

Chú trọng thị trường trong nước

Nhìn lại quá trình phát triển, ông Tuấn cho biết những năm đầu, cơ sở có quy mô nhỏ, chủ yếu sản xuất trà truyền thống phục vụ khách quen. Khi nhu cầu tăng lên, doanh nghiệp từng bước đầu tư, mở rộng hoạt động và đa dạng hóa sản phẩm.

Đại diện công ty cho biết sản phẩm từng được xuất khẩu sang châu Âu và Trung Quốc. Hiện doanh nghiệp tập trung nguồn lực vào thị trường trong nước, hướng đến khách hàng quan tâm nguồn gốc, phương thức sản xuất và hương vị trà vùng cao.

Theo thông tin doanh nghiệp cung cấp, một số sản phẩm đã được công nhận OCOP và đạt giải tại cuộc thi The Golden Leaf Awards của Australia. Đây là những kết quả được công ty xem là động lực để tiếp tục hoàn thiện chất lượng và phát triển thị trường.

Từ nguồn nguyên liệu bản địa đến hoạt động chế biến, hướng đi của Trà Tiên Thiên gắn với việc tạo giá trị cho cây chè và việc làm cho người dân. Duy trì chất lượng, minh bạch nguồn gốc và xây dựng quan hệ lâu dài với vùng nguyên liệu sẽ là cơ sở để doanh nghiệp phát triển thương hiệu trà vùng cao Lào Cai.