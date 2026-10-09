Trà Tập tìm thấy bộ hài cốt liệt sĩ giữa rừng nguyên sinh

Người dân Trà Tập xúc động khi tìm thấy hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: THIỆN TÙNG

Từ ký ức người dân

Năm 1993, trong một lần cùng cha là ông Phạm Đình Giang làm rẫy tại khu vực Pũ Nong Đoang (làng Tu Du, xã Trà Cang cũ), ông Phạm Văn Phương phát hiện một gò đất cao bất thường, hai đầu kê hai hòn đá, nằm cách bờ sông khoảng 60m. Hình dáng đặc biệt này khiến hai cha con nghi vấn đây là một ngôi mộ.

Theo lời kể sinh thời của ông Giang, giai đoạn 1966 - 1968, khu vực làng Tu Du là nơi bộ đội và cán bộ cách mạng hoạt động, từng đặt cơ sở Trường Đảng huyện Trà My. Riêng năm 1968, khu rẫy của gia đình ông liên tục bị bom oanh tạc, để lại nhiều hố bom.

Những thông tin được lưu giữ trong ký ức của gia đình suốt nhiều năm sau đó đã trở thành manh mối quan trọng cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

Lãnh đạo xã Trà Tập tổ chức lễ truy điệu tại Nghĩa trang liệt sĩ Nam Trà My. Ảnh: THIỆN TÙNG

Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tập tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về các phần mộ.

Qua đó, ông Phạm Văn Phương cùng ông Nguyễn Xuân Nia (người dân thôn Trà Cang) chủ động cung cấp thông tin về hoạt động cách mạng và dấu tích chiến tranh tại khu vực làng Tu Du.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã trực tiếp gặp gỡ nhân chứng, ghi nhận lời kể, tổng hợp thông tin để báo cáo cấp trên xem xét, chỉ đạo. Từ những ký ức tưởng chừng đã lùi sâu vào quá khứ, hành trình tìm kiếm dấu tích những người con hy sinh vì Tổ quốc chính thức bắt đầu.

Nỗ lực làm tròn trách nhiệm

Từ nguồn tin quý giá của người dân, lực lượng quân sự các cấp phối hợp chính quyền và dân quân địa phương khảo sát, xác minh các vị trí nghi vấn.

Công tác tìm kiếm diễn ra trong điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, lực lượng chức năng phải đi bộ hơn 10km, băng qua nhiều khe suối và mất khoảng một giờ di chuyển mới tiếp cận được hiện trường.

Các lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Trà Tập. Ảnh: Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tập

Trung tá Nguyễn Xuân Giang, Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Tập cho biết, trên cơ sở nguồn tin tiếp nhận, đơn vị đã tổ chức khảo sát, xác minh ban đầu, đồng thời lập tờ trình đề nghị Đội quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp tìm kiếm, quy tập.

“Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng quy tập phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã và dân quân địa phương tiếp cận khu vực rừng nguyên sinh để kiểm tra các vị trí nghi vấn. Qua khảo sát, lực lượng chức năng phát hiện một ngôi mộ có di vật là chiếc áo mưa bộ đội thời chiến, hoàn toàn trùng khớp với thông tin người dân cung cấp. Hài cốt liệt sĩ sau đó đã được quy tập và tổ chức lễ truy điệu trang nghiêm theo quy định”, Trung tá Nguyễn Xuân Giang thông tin.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập Võ Như Toàn, việc tìm kiếm và quy tập thành công hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cùng lòng biết ơn vô hạn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Kết quả này không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm, mà còn mang lại niềm xúc động lớn lao cho cộng đồng.

“Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp rà soát, thu thập thông tin; đồng thời phát huy vai trò của nhân dân, đặc biệt là những người am hiểu lịch sử địa phương, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập”, ông Toàn nói.