Trà Tập phát huy chuyển đổi số trong tuyên truyền phòng, chống thiên tai

Các đội tham gia cuộc thi. Ảnh: MINH TRANG

Cuộc thi khuyến khích các đội thi sáng tạo sản phẩm truyền thông dưới nhiều hình thức như video clip, poster, infographic, podcast, tệp âm thanh và bộ ảnh tuyên truyền.

Nội dung tập trung vào thông tin chi tiết về điểm sơ tán, khu vực nguy hiểm tại mỗi thôn; tình huống thực tế liên quan đến mưa bão, lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao.

Điểm nhấn của cuộc thi là gắn hoạt động tuyên truyền với nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ.

Quá trình xây dựng sản phẩm tạo điều kiện để người tham gia rèn luyện kỹ năng khai thác công nghệ, sáng tạo nội dung số và truyền tải thông tin bằng hình thức trực quan, dễ hiểu, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Sản phẩm tuyên truyền phòng, chống thiên tai của thanh niên xã Trà Tập được đăng tải rộng rãi trên các kênh. Ảnh: Đoàn xã Trà Tập

Các sản phẩm chất lượng sẽ được lựa chọn đăng tải trên các nền tảng truyền thông của Đoàn xã, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, giúp người dân dễ dàng tiếp nhận, ghi nhớ và vận dụng khi thiên tai xảy ra.

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ mà còn hướng đến xây dựng phương thức tuyên truyền số thiết thực.

Qua đó, đưa kiến thức phòng, chống thiên tai đến gần hơn với từng hộ dân, từng thôn, góp phần nâng cao khả năng chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai trên địa bàn xã Trà Tập.