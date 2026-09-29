Trà Tập khởi công 2 'Nhà hạnh phúc' cho hộ dân khó khăn

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công "Nhà hạnh phúc" tại Trà Tập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Dự án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Hồ Văn Công và chị Hồ Thị Khá (cùng ở thôn Trà Cang) với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Nguồn kinh phí này giúp các hộ có điều kiện xây dựng nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống và từng bước giảm bớt khó khăn.

Sự chung tay của các đơn vị, tổ chức và cộng đồng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã có thêm niềm tin vào cuộc sống.