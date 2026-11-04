Trà Tập đẩy nhanh tiến độ dự án khu tái định cư khẩn cấp Tu Du

Năm hộ dân đầu tiên được bố trí nhà tại khu tái định cư Tu Du. Ảnh: THIỆN TÙNG

Dự án xây dựng khẩn cấp khu dân cư Tu Du nhằm đầu tư hạ tầng thiết yếu, phục vụ bố trí tái định cư cho 50 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt trượt, sụt lún đất. Công trình có tổng mức đầu tư gần 17,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện 270 ngày, từ ngày 1/4 đến 27/12/2026.

Theo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Trà Tập, tính đến cuối tháng 10, dự án đã hoàn thành san nền, phân lô và di dời 5 hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến vị trí mới. Các hộ dân đang được hỗ trợ dựng lại nhà, từng bước ổn định nơi ở.

Về hạ tầng kỹ thuật, các hạng mục gia cố mái taluy, rãnh và mương thoát nước dọc khu dân cư đã hoàn thành. Nền đường, cống qua đường cũng cơ bản hoàn tất; nhà thầu đang triển khai lớp cấp phối đá dăm, chuẩn bị thi công bê tông mặt đường.

Các đơn vị thi công nỗ lực đẩy nhanh tiến độ khi thời tiết tương đối thuận lợi. Ảnh: THIỆN TÙNG

Các hạng mục còn lại như tường chắn đất, hệ thống cấp điện, cấp nước sinh hoạt và công viên đang được triển khai đồng loạt. Trong đó, hệ thống giao thông nội bộ có tổng chiều dài hơn 675m; tuyến điện hạ thế kết hợp lắp đặt 12 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời. Hệ thống cấp nước được đầu tư đồng bộ với nhiều tuyến ống, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của người dân khi chuyển đến nơi ở mới.

Đến nay, giá trị khối lượng xây lắp đạt khoảng 6,2 tỷ đồng, tương đương 46,3% giá trị hợp đồng. Năm 2026, dự án được bố trí 13 tỷ đồng vốn đầu tư, hiện đã giải ngân hơn 8,4 tỷ đồng, đạt 64,7% kế hoạch.

Với mục tiêu hoàn thành trước ngày 27/12/2026, các đơn vị đang tập trung thi công những hạng mục còn lại, đồng thời phối hợp tháo gỡ khó khăn phát sinh tại công trường. Qua đó, giúp người dân vùng sạt lở có nơi ở an toàn, từng bước ổn định cuộc sống lâu dài.