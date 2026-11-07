Trà Tập đầu tư 426 triệu đồng trang bị dụng cụ phòng chống thiên tai

Trang thiết bị chuyên dụng sẽ trợ giúp đắc lực cho các tổ xung kích phòng chống thiên tai tại Trà Tập. Ảnh: THIỆN TÙNG

Theo đó, có khoảng 10 loại trang thiết bị, dụng cụ thiết yếu được cấp phát cho các tổ xung kích, gồm: đèn pin đội đầu, áo mưa quân đội, ủng, cưa tay, cuốc, xẻng, xà beng, rựa, mũ bảo hộ và sạc dự phòng, với tổng kinh phí 426 triệu đồng.

Trong đó, áo mưa và mũ bảo hộ có số lượng lớn nhất, mỗi loại 339 chiếc; đèn pin đội đầu và ủng cũng được trang bị với số lượng tương ứng. Toàn bộ thiết bị được phân bổ đến 41 tổ xung kích tại các khu dân cư, căn cứ theo số lượng thành viên của từng tổ.

Đây là những phương tiện thiết thực, phục vụ trực tiếp các hoạt động phòng chống thiên tai tại địa bàn miền núi. Khi xảy ra mưa lớn, bão, lũ, lực lượng xung kích có thể chủ động sử dụng dụng cụ để khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, xử lý cây xanh ngã đổ, phát quang các tuyến đường bị chia cắt, mất điện và tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Việc trang bị đồng bộ các phương tiện thiết yếu góp phần nâng cao năng lực, điều kiện hoạt động của lực lượng tại chỗ, bảo đảm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai.