Trà Tân lấy ý kiến lựa chọn ngày truyền thống của xã

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân Nguyễn Hồng Lai phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về hai phương án. Phương án thứ nhất chọn ngày 15-5-1958, thời điểm thành lập Chi bộ xã Giác, được ghi nhận trong tài liệu “Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Giác” (1945-2015). Đây là dấu mốc hình thành tổ chức Đảng, góp phần thúc đẩy phong trào cách mạng tại địa phương. Phương án thứ hai chọn ngày 23-9-1981, thời điểm Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 79-HĐBT, thành lập xã Trà Tân từ một phần địa bàn xã Tiên Trà, được ghi nhận trong tài liệu “Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Trà Tân” (1945-2014).

Sau khi phân tích các phương án, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất cao đề xuất chọn ngày 15-5 làm ngày truyền thống của xã Trà Tân mới, nhằm ghi nhận dấu mốc hình thành tổ chức Đảng và kế thừa truyền thống cách mạng của các địa phương trước khi sáp nhập. Địa phương sẽ tiếp tục thẩm tra, xác minh căn cứ lịch sử, pháp lý, hoàn thiện phương án và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xã Trà Tân được thành lập ngày 1-7-2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của hai xã Trà Giác và Trà Tân (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ). Xã có diện tích tự nhiên 183,08km², dân số khoảng 6.293 người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Xơ Đăng, Cor (số liệu năm 2025).