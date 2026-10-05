Trà Tân khen thưởng đột xuất nữ sinh viên Ca Dong vô địch bóng chuyền toàn quốc

Lãnh đạo xã Trà Tân trao giấy khen và tiền thưởng 3 triệu đồng cho vận động viên Hồ Thị Kim Dung. Ảnh: KVTT

Tại giải đấu quy tụ 116 đội bóng tham dự, Kim Dung thi đấu nổi bật ở vị trí chủ công và được vinh danh là MVP (Vận động viên xuất sắc nhất) nữ, góp phần cùng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng bảo vệ thành công chức vô địch.

Sinh ra và lớn lên tại vùng cao hẻo lánh còn nhiều khó khăn, Dung bén duyên với bóng chuyền từ những lần xem các anh chị chơi bóng ở các giải làng. Nhờ nỗ lực bền bỉ, nhiều năm qua, Dung là vận động viên toàn năng, nhiều lần được vinh danh là vận động viên xuất sắc nhất của huyện Bắc Trà My và tỉnh Quảng Nam trước đây.

Tại buổi lễ, xã Trà Tân trao tặng giấy khen cùng tiền thưởng 3 triệu đồng nhằm ghi nhận và động viên thành tích nổi bật của nữ vận động viên trẻ.

Thành tích của Hồ Thị Kim Dung không chỉ là niềm tự hào của gia đình, quê hương mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó và ý chí rèn luyện của tuổi trẻ vùng cao.