Trà Tân khen thưởng đột xuất nữ sinh viên Ca Dong vô địch bóng chuyền toàn quốc
Sáng 5/10, tại lễ chào cờ đầu tháng, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tân tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất sinh viên Hồ Thị Kim Dung (SN 2003, thôn Trà Giác, người Ca Dong) về thành tích xuất sắc tại Giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc 2026.
Tại giải đấu quy tụ 116 đội bóng tham dự, Kim Dung thi đấu nổi bật ở vị trí chủ công và được vinh danh là MVP (Vận động viên xuất sắc nhất) nữ, góp phần cùng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng bảo vệ thành công chức vô địch.
Sinh ra và lớn lên tại vùng cao hẻo lánh còn nhiều khó khăn, Dung bén duyên với bóng chuyền từ những lần xem các anh chị chơi bóng ở các giải làng. Nhờ nỗ lực bền bỉ, nhiều năm qua, Dung là vận động viên toàn năng, nhiều lần được vinh danh là vận động viên xuất sắc nhất của huyện Bắc Trà My và tỉnh Quảng Nam trước đây.
Tại buổi lễ, xã Trà Tân trao tặng giấy khen cùng tiền thưởng 3 triệu đồng nhằm ghi nhận và động viên thành tích nổi bật của nữ vận động viên trẻ.
Thành tích của Hồ Thị Kim Dung không chỉ là niềm tự hào của gia đình, quê hương mà còn lan tỏa tinh thần vượt khó và ý chí rèn luyện của tuổi trẻ vùng cao.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tra-tan-khen-thuong-dot-xuat-nu-sinh-vien-ca-dong-vo-dich-bong-chuyen-toan-quoc-3354211.html