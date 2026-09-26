Trà Quế vào danh sách điểm đến gắn du lịch với sinh kế cộng đồng

Theo Báo cáo Du lịch Bền vững mới nhất của Booking.com, 78% du khách Việt mong muốn nguồn tiền chi tiêu trong chuyến đi được giữ lại cho cộng đồng địa phương. Trong khi đó, 85% du khách tìm kiếm những trải nghiệm chân thực, mang đậm bản sắc văn hóa tại điểm đến.

Từ nhu cầu này, những trải nghiệm gắn với nghề truyền thống, kiến thức bản địa và đời sống thường ngày của người dân đang trở thành một phần đáng chú ý trong hành trình khám phá của du khách. Không chỉ giúp hiểu sâu hơn về văn hóa địa phương, các hoạt động này còn có thể tạo thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng gìn giữ những giá trị ấy.

Khách quốc tế tham quan trải nghiệm làng rau Trà Quế

Có lịch sử từ thế kỷ XVI, Làng rau Trà Quế là một cộng đồng nông nghiệp lâu đời, được hình thành trên vùng đất màu mỡ giữa sông Cổ Cò và đầm Trà Quế. Với diện tích khoảng 18ha, hơn 300 nông dân thuộc 200 hộ gia đình đang canh tác khoảng 20 loại rau và thảo mộc.

Theo Booking.com, hoạt động du lịch tại Trà Quế được phát triển dựa trên nếp sống và nghề nông vốn có của cộng đồng, thay vì thay thế những giá trị truyền thống. Kiến thức về thổ nhưỡng, mùa vụ và kỹ thuật canh tác trở thành cầu nối để người dân giao lưu với du khách, đồng thời tạo thêm nguồn thu nhập.

Để tham quan trải nghiệm làng rau Trà Quế, du khách có thể ghé thăm các vườn rau vào sáng sớm hoặc chiều muộn, khi hoạt động sản xuất diễn ra nhộn nhịp. Những chuyến tản bộ, đạp xe quanh làng, kết hợp trải nghiệm các công đoạn canh tác truyền thống, mang đến cơ hội tìm hiểu đời sống nông nghiệp và văn hóa bản địa.

Việc đưa các hoạt động trải nghiệm vào hành trình du lịch cũng giúp nghề nông tại Trà Quế tiếp tục duy trì giá trị kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch tại địa phương.

Du khách trải nghiệm trồng rau tại làng rau Trà Quế

Bên cạnh Trà Quế, Booking.com còn gợi ý một số điểm đến tại Việt Nam gắn trải nghiệm du lịch với văn hóa và sinh kế cộng đồng. Trong đó có Lùng Tám với nghề dệt lanh truyền thống của người H’Mông; Làng hoa Sa Đéc gắn với nghề trồng hoa lâu đời ở miền sông nước; Làng sinh thái Thái Hải của cộng đồng người Tày và Lô Lô Chải với mô hình du lịch cộng đồng vùng cao…

Mỗi điểm đến mang một cách kết nối riêng giữa du lịch, văn hóa bản địa và đời sống người dân. Thông qua những trải nghiệm gắn với nghề truyền thống và sinh hoạt cộng đồng, du khách không chỉ khám phá những giá trị đặc trưng của điểm đến mà còn có thể góp phần hỗ trợ sinh kế cho người dân địa phương.

Theo Booking.com, việc lựa chọn các dịch vụ, trải nghiệm và sản phẩm do cộng đồng địa phương cung cấp là một trong những cách để du khách tạo ra tác động tích cực trong mỗi chuyến đi, đồng thời góp phần duy trì những giá trị văn hóa và nghề truyền thống tại điểm đến.