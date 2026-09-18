Trả nhà đất tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo (phường Vũng Tàu) cho người dân

Địa chỉ nhà số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu hiện cho thuê kinh doanh. Ảnh: THÀNH HUY

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thạch, Phó Trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TPHCM), khẳng định nhà đất tại địa chỉ trên không phải tài sản công mà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Do đó, thẩm quyền quản lý và thủ tục bàn giao thuộc về chính quyền địa phương.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu Vũ Hồng Thuấn đề nghị các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm vụ việc trong tháng 10-2026.

Cụ thể, Sở Tài chính TPHCM cần xác định giá trị tài sản doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh tại địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo; Sở NN-MT TPHCM hoàn tất việc thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thanh lý hợp đồng thuê đất của Công ty CP Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

UBND phường Vũng Tàu cam kết tiếp nhận và hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Ngọc Hiền trong tối đa 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu chủ trì buổi làm việc sáng 18-9. Ảnh: THÀNH HUY

Nhà đất địa chỉ số 6 Trần Hưng Đạo (hiện kinh doanh quán lẩu cá đuối) thuộc quyền sở hữu của ông Phạm Ngọc Hiền.

Năm 1984, trước khi đi nước ngoài thăm gia đình, ông Hiền làm đơn cho Nhà nước mượn căn nhà trên phục vụ mục đích công ích. Ông đề nghị nhận lại tài sản sau khi về nước.

Năm 1997, Sở Địa chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại ký hợp đồng cho Công ty CP Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (khi đó là doanh nghiệp nhà nước) thuê khu đất hơn 850m² tại địa chỉ này làm văn phòng trong thời hạn 50 năm. Đến năm 2001, doanh nghiệp được cổ phần hóa và đến năm 2004 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 10-9-2024, TAND cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty CP Dịch vụ đầu tư. Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật và ngày 24-12-2024 Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) có văn bản kết luận yêu cầu giao trả nhà, nhưng đến nay ông Hiền vẫn chưa thể tiếp nhận lại tài sản hợp pháp của mình.