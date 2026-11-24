Nguyễn Ngọc Trà My (sinh năm 1996, ở TP HCM) là MC song ngữ. Cô cao 1m77, đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 và trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Trà My nhận định về chất lượng mùa giải, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, cách chọn trang phục và mục tiêu của cô ngoài thứ hạng.

- Qua việc tìm hiểu hồ sơ các thí sinh, chị nhận định thế nào về chất lượng mùa giải năm nay? Những đại diện nào khiến chị chú ý?

Tôi nhận thấy chất lượng thí sinh Miss Charm 2026 năm nay rất đồng đều và ấn tượng. Mỗi cô gái đều mang đến một màu sắc riêng, không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có nền tảng học vấn, kinh nghiệm và những câu chuyện truyền cảm hứng.

Tôi đặc biệt ấn tượng với những thí sinh có cá tính rõ nét, khả năng giao tiếp tốt và hiểu được giá trị văn hóa mà mình đại diện. Tôi nghĩ chính sự đa dạng ấy sẽ tạo nên một mùa giải nhiều màu sắc và đáng nhớ.

- Chị muốn xây dựng hình ảnh riêng như thế nào giữa hơn 50 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau?

Tôi muốn xây dựng hình ảnh một người phụ nữ Việt Nam hiện đại, thanh lịch, tự tin và có chiều sâu văn hóa.

Tôi tin rằng sự khác biệt không nhất thiết đến từ việc cố gắng trở nên nổi bật hơn người khác, mà đến từ việc hiểu rõ mình là ai và mình đại diện cho điều gì. Tôi muốn mang đến hình ảnh một cô gái có thể kết nối với thế giới bằng sự tự tin, tri thức và lòng tự hào về nguồn cội.

- Chị đã lựa chọn trang phục dân tộc và trang phục dạ hội theo tiêu chí nào? Những thiết kế này truyền tải thông điệp gì về Việt Nam?

Với trang phục dân tộc, tôi ưu tiên những thiết kế thể hiện được chiều sâu lịch sử, bản sắc và vẻ đẹp truyền thống Việt Nam. Tôi mong muốn giới thiệu đến bạn bè quốc tế không chỉ một bộ trang phục đẹp mà còn là một câu chuyện văn hóa phía sau nó.

Đối với trang phục dạ hội, tôi hướng đến sự thanh lịch, sang trọng và hiện đại, thể hiện hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới: dịu dàng nhưng bản lĩnh, truyền thống nhưng không ngừng hội nhập.

- Kinh nghiệm làm MC song ngữ có thể hỗ trợ chị ra sao trong các phần phỏng vấn, giao lưu và ứng xử tại cuộc thi?

Kinh nghiệm làm MC song ngữ giúp tôi có lợi thế trong việc sử dụng ngôn ngữ, phản xạ giao tiếp và khả năng truyền tải thông điệp trước công chúng.

Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng hơn cả không chỉ là nói tiếng Anh lưu loát mà còn là khả năng lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với người đối diện. Tôi hy vọng có thể tận dụng nền tảng này để trở thành một cầu nối văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người và đất nước Việt Nam.

- Ngoài lợi thế giao tiếp, chị tự tin nhất ở điểm nào và muốn cải thiện thêm điều gì trong các kỹ năng cần thiết cho một cuộc thi sắc đẹp quốc tế?

Bên cạnh khả năng trình bày quan điểm trước đám đông, nền tảng truyền thông cũng giúp tôi hiểu rõ cách xây dựng hình ảnh và định vị bản thân.

Tuy nhiên, tôi vẫn đang nỗ lực hoàn thiện hơn kỹ năng trình diễn sân khấu, khả năng ứng biến trong những tình huống bất ngờ và đặc biệt là giữ sự bình tĩnh trước áp lực. Tôi tin rằng một người phụ nữ đẹp không phải là người hoàn hảo ở mọi khía cạnh, mà là người luôn có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân.

- Miss Charm hướng đến việc quảng bá văn hóa và du lịch. Chị dự định giới thiệu điểm đến, nét văn hóa hoặc câu chuyện nào của Việt Nam với bạn bè quốc tế?

Tôi muốn giới thiệu một Việt Nam giàu bản sắc văn hóa nhưng cũng vô cùng năng động và hiện đại.

Đó có thể là vẻ đẹp của áo dài, nghệ thuật ẩm thực, những di sản văn hóa được UNESCO công nhận hay sự hiếu khách, kiên cường và ấm áp của con người Việt Nam.

Đặc biệt, tôi muốn kể câu chuyện về một đất nước đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử nhưng vẫn luôn gìn giữ được lòng nhân ái, tinh thần lạc quan và niềm tự hào dân tộc. Bởi tôi tin rằng văn hóa không chỉ là những gì chúng ta thừa hưởng từ quá khứ, mà còn là điều chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và tiếp nối cho tương lai.

- Chị đặt mục tiêu ra sao tại Miss Charm 2026? Điều gì sẽ khiến chị cảm thấy hài lòng về hành trình này, bên cạnh thứ hạng chung cuộc?

Đương nhiên, khi đại diện cho Việt Nam, tôi luôn mong muốn đạt được thành tích tốt nhất và mang niềm tự hào về cho quê hương.

Nhưng hơn cả thứ hạng, tôi mong muốn mình có thể hoàn thành tốt vai trò của một đại diện nước chủ nhà, quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế và tạo nên những sợi dây gắn kết ý nghĩa với các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi hy vọng khi hành trình Miss Charm 2026 khép lại, mọi người sẽ nhớ đến tôi không chỉ bởi danh hiệu, mà còn bởi những giá trị văn hóa, sự chân thành và thông điệp tích cực mà tôi đã mang đến cuộc thi.

- Cảm ơn chị đã dành thời gian chia sẻ!