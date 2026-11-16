Trả lương cao vẫn khó tuyển lao động, ngành Xây dựng phía Nam 'khát' nhân lực

Khu vực phía Nam đang bước vào giai đoạn triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng giao thông, đô thị và công trình trọng điểm. Tại TP.HCM, các dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận cùng nhiều công trình giao thông kết nối liên vùng đang được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng cửa ngõ.

Hàng loạt dự án hạ tầng triển khai đồng loạt kéo theo nhu cầu lớn về nhân lực ngành Xây dựng.

Ở khu vực Tây Nam Bộ, hàng loạt tuyến cao tốc như Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cao Lãnh - An Hữu, Cần Thơ - Cà Mau và các dự án kết nối Cà Mau - Đất Mũi đang tạo ra khối lượng công việc lớn.

Trong khi đó, tại Đông Nam Bộ, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các công trình giao thông kết nối sân bay, hệ thống cảng biển và hạ tầng đô thị tiếp tục cần huy động lực lượng thi công lớn.

Đặc biệt, tại đặc khu Phú Quốc, 21 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đang được triển khai, thu hút lượng lớn lao động từ đất liền đến làm việc. Làn sóng đầu tư và xây dựng trên diện rộng khiến nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Xây dựng tăng cao, tạo sức ép cạnh tranh lao động giữa các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương.

Nhiều công trường tăng tốc, nhà thầu thiếu người

Ghi nhận tại TP.HCM, thành phố đang triển khai nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và chỉnh trang đô thị. Khối lượng công việc tăng nhanh kéo theo nhu cầu bổ sung nhân lực, đặc biệt ở nhóm công nhân trực tiếp, kỹ sư xây dựng và lao động kỹ thuật.

Thị trường lao động xây dựng phía Nam đứng trước áp lực bổ sung nhân lực cả về số lượng và chất lượng.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, đại diện Công ty Cổ phần Tổng công ty Đầu tư Xây dựng 194 cho biết, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng cả kỹ sư lẫn công nhân, dù đã đưa ra mức lương và chế độ đãi ngộ khá cao.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp xây dựng đang tăng cao. Thu nhập lao động phổ thông ngành Xây dựng phổ biến 8 - 10 triệu đồng/tháng, lao động kỹ thuật khoảng 12 - 20 triệu đồng/tháng. Dù vậy, ngành vẫn khó tuyển và giữ chân lao động do đặc thù công việc nặng nhọc, ngoài trời, đồng thời phải cạnh tranh nhân lực với các khu công nghiệp và lĩnh vực dịch vụ. Dự báo những tháng cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, TP.HCM cần bổ sung khoảng 45.000-50.000 lao động.

Hiện mức lương kỹ sư phổ biến tại doanh nghiệp khoảng 35 - 40 triệu đồng/tháng, công nhân khoảng 700.000 đồng/ngày.

Với những kỹ sư giỏi, có kinh nghiệm và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, mức thu nhập phải từ 100 triệu đồng/tháng trở lên mới có thể thu hút được nhân sự phù hợp.

Áp lực nhân lực thể hiện rõ tại các dự án doanh nghiệp đang thi công. Riêng dự án mở rộng quốc lộ 1, nhu cầu cần khoảng 20 kỹ sư và 1.000 - 1.500 công nhân, nhưng lực lượng hiện có tại công trường còn rất khiêm tốn.

Trong khi đó, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài cần khoảng 50 kỹ sư và 2.000 công nhân để đáp ứng yêu cầu triển khai đồng thời nhiều hạng mục.

Theo đại diện doanh nghiệp, nguồn lao động có tay nghề, kinh nghiệm hiện tập trung tại các dự án quy mô lớn trên cả nước, khiến việc tuyển dụng ngày càng cạnh tranh. Để duy trì hoạt động, doanh nghiệp phải tính đến phương án khoán nhân công cho các đội thi công, đồng thời nhờ các đơn vị tuyển dụng hỗ trợ tìm kiếm lao động.

Mức lương cũng được tính toán điều chỉnh tăng khoảng 10 - 20% nhằm thu hút, giữ chân nhân sự. Tuy nhiên, tăng đãi ngộ vẫn chưa đồng nghĩa có thể tuyển đủ người, bởi nguồn lao động có chuyên môn, tay nghề và kinh nghiệm thực tế vẫn khan hiếm.

Đặc thù công việc nặng nhọc, ngoài trời khiến ngành Xây dựng gặp khó trong tuyển dụng và giữ chân lao động.

Tình trạng thiếu nhân lực không chỉ diễn ra tại TP.HCM mà còn lan rộng đến các địa phương có nhiều dự án trọng điểm. Tại An Giang, theo các nhà thầu thi công dự án đường Hồ Chí Minh qua tỉnh, bên cạnh thiếu công nhân trực tiếp, khó khăn bức thiết hiện nay là thiếu nhân lực kỹ thuật vận hành máy khoan chuyên dụng để khoan và trộn vữa xi măng với đất (lái máy CDM).

Mức lương cho vị trí này trung bình khoảng 40 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản thưởng. Dù thu nhập được nâng lên gấp 1,5 lần, nhà thầu vẫn khó tìm được người phù hợp.

"Thời điểm này thuê dây chuyền máy CDM đã khó, thuê người lái máy còn khó hơn. Nhiều nhà thầu có sẵn máy CDM cũng phải 'trùm mềm' chờ tìm người lái máy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án, bên cạnh nguồn vật liệu xây dựng", đại diện một nhà thầu chia sẻ.

Trả lương cao vẫn khó tìm thợ

Tại Cần Thơ, nhiều công trình, dự án trọng điểm cũng đang tăng tốc thi công nhưng gặp khó trong tuyển dụng nhân công, nhất là lao động có tay nghề.

Ngày 16/11, tại công trường dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ, các hạng mục xây dựng cổng, hàng rào, san lấp mặt bằng và lắp dựng khung cửa đang được triển khai đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Công nhân thi công tại công trường dự án Bệnh viện Ung bướu TP CầnThơ.

Ông Lê Tiến Vinh, Ban Điều hành dự án tại Cần Thơ của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng, cho biết công trường hiện có hơn 350 công nhân làm việc, với tiền công bình quân từ 400.000 - 480.000 đồng/người/ngày.

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Cần Thơ dự báo nhu cầu tuyển dụng quý IV/2026 tiếp tục tăng ở nhóm ngành Xây dựng, kỹ thuật hạ tầng, tập trung vào các vị trí thợ điện, thợ máy, kỹ thuật viên và công nhân công trường. Toàn thành phố hiện có hơn 68.700 chỗ việc làm trống do doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, trong khi nguồn cung lao động tại chỗ chưa đáp ứng kịp nhu cầu.

Thời gian đầu, nhà thầu gặp không ít khó khăn trong tìm kiếm nhân công. Để thu hút lao động, đơn vị áp dụng nhiều giải pháp như trả lương đúng hạn, tổ chức thi đua và có chính sách khuyến khích công nhân.

Dù lực lượng hiện tại tạm đáp ứng yêu cầu thi công, nhu cầu tuyển thêm người vẫn chưa được giải quyết.

"Hiện số lượng công nhân này tạm đủ để tổ chức thi công, nhưng tìm thêm nhân công rất khó", ông Vinh nói.

Theo ông Lê Thành Phiêu, Chủ tịch Hội Xây dựng TP Cần Thơ, nhiều doanh nghiệp đã gửi thư tuyển dụng với số lượng lớn đến Trường Đại học Cần Thơ nhưng kết quả không như mong đợi. Sinh viên sau tốt nghiệp thường tìm đến những đơn vị có trình độ kỹ thuật cao, môi trường làm việc ổn định và thu nhập tốt hơn.

Điều này khiến doanh nghiệp xây dựng tại địa phương gặp khó trong thu hút nhân lực kỹ thuật, bên cạnh tình trạng thiếu thợ trực tiếp.

Bài toán nhân lực không chỉ là tuyển đủ công nhân mà còn phải giữ chân lao động có kinh nghiệm.

Một giám đốc ban quản lý dự án tại Cần Thơ cũng phản ánh, việc tìm lao động có tay nghề, nhất là thợ xây dựng và thợ kỹ thuật, ngày càng khó khăn. Nhiều người lựa chọn đến TP.HCM và các địa phương có nhiều khu công nghiệp làm việc. Có thời điểm, nhà thầu nâng tiền công lên hơn 500.000 đồng/ngày nhưng vẫn không tìm đủ thợ.

Tại Đồng Nai, tình trạng thiếu công nhân xây dựng cũng ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai của nhiều dự án giao thông, nhà ở và khu đô thị.

Tại dự án nhà ở của Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường Khang Nam ở phường Trảng Bom, mỗi khối nhà được giao cho một nhà thầu xây dựng khác nhau. Đây là phương án doanh nghiệp lựa chọn nhằm tăng khả năng huy động nhân lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Ông Nguyễn Phi Long, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc và Xây dựng Môi trường Khang Nam cho biết, dự án có quy mô gần 1.000 căn hộ.

Trong điều kiện công nhân xây dựng khan hiếm, nếu giao toàn bộ công trình cho một nhà thầu sẽ khó bảo đảm tiến độ. Việc chia nhỏ gói thầu giúp các đơn vị chủ động hơn trong huy động công nhân và tìm kiếm nguồn vật liệu.

Công nhân làm việc tại dự án Aqua City, phường Long Hưng, TP Đồng Nai.

Tại một dự án nhà ở thuộc phường Phước Tân, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại và Xây dựng Nam Phát Minh cho biết, thiếu nhân lực đang là tình trạng chung tại nhiều công trình, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công.

Hiện lao động nữ và phụ hồ được trả khoảng 470.000-520.000 đồng/người/ngày, thợ xây từ 800.000 - 900.000 đồng/người/ngày nhưng vẫn khó tuyển dụng.

Theo đại diện doanh nghiệp, một lượng lớn công nhân đang chuyển đến các công trường tại Phú Quốc (An Giang), Cần Giờ (TP.HCM), nơi tập trung nhiều công trình xây dựng quy mô lớn. Trong khi đó, các nhà máy, xí nghiệp cũng gia tăng nhu cầu tuyển dụng để đáp ứng đơn hàng cuối năm.

Tại dự án Aqua City, Tập đoàn Novaland cho biết, để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã yêu cầu hàng trăm nhà thầu đẩy nhanh thi công tại các cụm công trường. Hiện toàn dự án có hơn 4.000 công nhân, kỹ sư làm việc luân phiên. Tuy nhiên, việc tuyển dụng thêm nhân sự cũng không thuận lợi.

Bảo đảm nguồn nhân lực ổn định là một trong những điều kiện để các dự án hạ tầng về đích đúng tiến độ.

Không chỉ các dự án nhà ở, khu đô thị, tình trạng thiếu lao động còn xuất hiện tại những công trình giao thông trọng điểm, trong đó có dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), khó khăn về nhân lực, đặc biệt là lao động phổ thông, đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai một số gói thầu tại dự án sân bay Long Thành.

Đối với gói thầu 11.5 - nhà để xe, liên danh nhà thầu đang tập trung nguồn lực, điều chỉnh phương án thi công nhằm bảo đảm một phần công trình có thể đưa vào khai thác đồng bộ với nhà ga hành khách. Trong quá trình triển khai, khó khăn lớn nhất của liên danh là huy động lực lượng lao động trực tiếp.

Hiện công trường duy trì khoảng hơn 1.000 công nhân. Để có được lực lượng này, nhà thầu đã phải tuyển dụng, huy động hơn 4.000 công nhân qua nhiều đợt, trong khi nhu cầu nhân lực vào cao điểm thi công lên đến khoảng 1.800 người.

Nhằm bổ sung lực lượng, liên danh đã ký hợp đồng với các nhà thầu phụ và tổ đội thi công, đồng thời chuẩn bị phương án huy động thêm khoảng 700 lao động trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng đồng loạt triển khai, thách thức của ngành Xây dựng phía Nam không chỉ là tuyển đủ lao động mà còn phải bảo đảm nhân lực có tay nghề, chuyên môn và khả năng gắn bó lâu dài. Thiếu hụt nhân lực có thể trở thành yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.